Μια βορειοκορεατική πυραυλική μονάδα άρχισε να αναπτύσσεται στη δυτική Ρωσία και θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένη με 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε αξιωματούχος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη σε προηγμένα συστήματα αεράμυνας και η Ρωσία επιχειρεί να το εκμεταλλευτεί αυτό, χρησιμοποιώντας περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταρριφθούν.

Από τα τέλη του 2023 η Μόσχα έχει εκτοξεύσει δεκάδες βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους στην Ουκρανία, αλλά η ανάπτυξη βορειοκορεατικών πυραυλικών δυνάμεων θα αποτελούσε διεύρυνση της ήδη εκτεταμένης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ σχολιάζει το Reuters.

Ο Άντρι Τσερνιάκ της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει τη βορειοκορεατική πυραυλική μονάδα -περίπου 90 ατόμων- στη δυτική ρωσική περιοχή Βορόνεζ, εντός της 112ης Ταξιαρχίας Πυραύλων.

Βορειοκορεατικοί πύραυλοι έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη στην Ουκρανία

Η Πιονγκγιάνγκ έχει ήδη στείλει μια νέα παρτίδα 40 πυραύλων KN-23 και KN-24 και προσωπικό στη Ρωσία, αλλά η διαμόρφωση της ανάπτυξης και ο συνολικός αριθμός των πυραύλων θα οριστικοποιηθούν σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου τον επόμενο μήνα, είπε ο Ουκρανός αξιωματούχος.



Η Ρωσία αναμένει ότι η συνολική ανάπτυξη θα περιλαμβάνει 120 βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές,



Δεν είναι σαφές ποιον ακριβώς ρόλο θα διαδραματίσουν οι Βορειοκορεάτες στις ρωσικές πυραυλικές επιχειρήσεις.



Η ανάπτυξη που περιγράφεται από τον Τσερνιάκ φαίνεται να συμπίπτει με την εκτόξευση των δύο πρώτων βορειοκορεατικών πυραύλων της Ρωσίας στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα από τον περασμένο

Αύγουστο.



Ο Ρομπ Λι, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, δεξαμενή σκέψης, με έδρα τη Φιλαδέλφεια, δήλωσε ότι οι βορειοκορεατικοί εξοπλισμοί αποτελούν σημαντική απειλή για το Κίεβο.

«Η βαλλιστική πυραυλική άμυνα είναι ένα από τα μεγαλύτερα τρωτά σημεία της Ουκρανίας, επομένως οποιαδήποτε αύξηση στις ποσότητες βαλλιστικών πυραύλων που αντιμετωπίζει θα αποτελέσει μεγαλύτερη πρόκληση» παρατήρησε.



Ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα για την Ουκρανία θα είναι η κατάσταση της αεράμυνάς της αυτόν τον χειμώνα, όταν η Ρωσία θα μπορούσε να στοχεύσει ξανά το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με σφοδρές επιθέσεις όπως και τα προηγούμενα χρόνια, πρόσθεσε. Οι ΗΠΑ προχωρούν τις συνομιλίες για την παραχώρηση άδειας στην Ουκρανία να κατασκευάζει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot —τους οποίους το Κίεβο χρειάζεται επειγόντως για να αμυνθεί απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις— παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για μια τέτοια συμφωνία, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων.



Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την επιλογή η Ουκρανία να κατασκευάζει ορισμένα εξαρτήματα, με την τελική συναρμολόγηση να γίνεται αλλού στην Ευρώπη, πρόσθεσαν οι πηγές.



Η Βόρεια Κορέα έχει αναδειχθεί σε στενό σύμμαχο της Ρωσίας από τη γενικευμένη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και οι δύο δυνάμεις υπέγραψαν ένα αμοιβαίο σύμφωνο άμυνας το 2024.



Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και έχει στείλει 14.000 στρατιώτες στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ για να αποκρούσει μια ουκρανική εισβολή το 2024, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι.



Την περασμένη εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι ένας βορειοκορεατικός πύραυλος ισοπέδωσε μια κατοικία στο κεντρικό ουκρανικό χωριό Ραντούσνε, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι βορειοκορεατικοί πύραυλοι είναι μεγαλύτεροι από τους ρωσικούς, αλλά λιγότερο ακριβείς

Ο Τσερνιάκ δήλωσε ότι η επίθεση της περασμένης εβδομάδας ήταν η πρώτη που καταγράφηκε με χρήση βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας από τον Αύγουστο του 2025 και ότι χρησιμοποιήθηκαν από τη νέα παρτίδα των 40 πυραύλων, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters.



Οι πύραυλοι KN-23 και KN-24 της Βόρειας Κορέας έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο από τους αντίστοιχους της Ρωσίας, Iskander, αλλά είναι πολύ λιγότερο ακριβείς και έχουν συνδεθεί με επιθέσεις με υψηλό αριθμό θανάτων μεταξύ των αμάχων, αναφέρουν ουκρανικές στρατιωτικές πηγές.



Η χρήση των πυραύλων KN-23/24 εντάσσεται στο σχέδιο της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους όπως τον Iskander 9M723, οι οποίοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot.



Η Ρωσία άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους KN-23 και KN-24 στην Ουκρανία προς το τέλος του 2023. Η Βόρεια Κορέα προμήθευσε 150 από αυτούς τους πυραύλους μεταξύ τέλους του 2023 και Αυγούστου 2025, δήλωσε ο Τσερνιάκ. Επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν περίπου 9.500 βορειοκορεάτες στρατιώτες στο Κούρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, αλλά ότι δεν εμπλέκονται άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.



Τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κρεμλίνο ήθελε η Βόρεια Κορέα να στείλει άλλους 30.000 στρατιώτες και ότι οι ρωσικές προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να τους δεχτούν στην περιοχή Βορόνεζ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.