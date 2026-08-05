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Ανήλικη βρέθηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Συνελήφθη ο πατέρας της

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές για το αδίκημα της έκθεσης - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή

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Περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για το αδίκημα της έκθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις μεσημεριανές ώρες χθες, εντοπίστηκε στο κέντρο πόλης, από διερχόμενους πολίτες, η ανήλικη κόρη του, 7 ετών, η οποία είχε εξέλθει της οικίας τους και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη ανήλικη
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