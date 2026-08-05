Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για το αδίκημα της έκθεσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις μεσημεριανές ώρες χθες, εντοπίστηκε στο κέντρο πόλης, από διερχόμενους πολίτες, η ανήλικη κόρη του, 7 ετών, η οποία είχε εξέλθει της οικίας τους και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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