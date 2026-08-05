Η δίκη για τη δολοφονία του Tupac Shakur αρχίζει σχεδόν 30 χρόνια μετά – Μπορεί να αποκαλύψει ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη

Του Αντώνη Ζήβα

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του θρυλικού ράπερTupac Shakur, μία από τις πιο ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής φαίνεται πως εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της.

Στις 10 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει στο Λας Βέγκας η δίκη του Duane «Keffe D» Davis, του μοναδικού ανθρώπου που παραμένει εν ζωή από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο των δραστών και ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονική επίθεση εναντίον του διάσημου ράπερ στις 7 Σεπτεμβρίου 1996.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές εκκρεμότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Davis προμήθευσε το όπλο και σχεδίασε την επίθεση, εξακολουθεί να μην είναι βέβαιο ποιος ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Tupac.

Ο Duane «Keffe D» Davis στο δικαστήριο

Αντικρουόμενες εκδοχές για τον εκτελεστή

Ο 63χρονος Davis συνελήφθη το 2023, έπειτα από χρόνια δημοσίων δηλώσεων, συνεντεύξεων αλλά και της αυτοβιογραφίας του «Compton Street Legend», στην οποία παραδέχεται ότι βρισκόταν μέσα στη λευκή Cadillac από την οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι οι ίδιες οι δηλώσεις του αποτέλεσαν το βασικό στοιχείο που «ξεπάγωσε» την υπόθεση μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Davis οργάνωσε την επίθεση για να εκδικηθεί τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του, Orlando «Baby Lane» Anderson, από τον Tupac και την παρέα του μέσα στο MGM Grand λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Στο βιβλίο του ο Davis γράφει ότι ο Tupac και η συνοδεία του «ξεπέρασαν τα όρια» όταν επιτέθηκαν στον Orlando Anderson.

«Δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε σε κάτι "γκάνγκστερ" δισκογραφικών εταιρειών να μας φερθούν έτσι.» γράφει συγκεκριμένα.

Η υπεράσπισή του επιμένει ότι όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του ήταν υπερβολές ή μυθοπλασία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι τόσο το βιβλίο όσο και η ηχογραφημένη κατάθεσή του στην αστυνομία το 2008 θα γίνουν δεκτά στη δίκη.

Το μεγαλύτερο μυστήριο παραμένει η ταυτότητα του ανθρώπου που πάτησε τη σκανδάλη.

Για χρόνια οι αρχές θεωρούσαν ως φυσικό αυτουργό τον Orlando «Baby Lane» Anderson, ανιψιό του Davis και μέλος των South Side Compton Crips (σ.σ. μιας εκ των δύο μεγαλύτερων συμμοριών του Λος Άντζελες).

Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, ο Anderson είχε δεχθεί επίθεση από τον Tupac, τον Marion «Suge» Knight και μέλη της συνοδείας τους στο ξενοδοχείο MGM Grand, μετά από έναν αγώνα του Mike Tyson. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δολοφονία αποτέλεσε άμεση πράξη εκδίκησης.

Ωστόσο, νεότερες μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο μεγάλο σώμα ενόρκων αμφισβητούν αυτή την εκδοχή. Ο πρώην συνεργάτης του Davis, Denvonta Lee, κατέθεσε ότι ο πραγματικός εκτελεστής ήταν ο Deandrae «Big Dre» ή «Freaky» Smith, ο οποίος καθόταν δίπλα στον Anderson στο πίσω κάθισμα της Cadillac.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Anderson δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο για να πυροβολήσει τον Tupac. Ο Smith φέρεται να άρπαξε το όπλο, να άνοιξε πυρ και στη συνέχεια να επέτρεψε στον Anderson να εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που εκτέλεσε τον διάσημο ράπερ.

Κανένας από τους δύο δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο Anderson σκοτώθηκε το 1998 σε άσχετο, σύμφωνα με την αστυνομία, περιστατικό στο Κόμπτον, ενώ ο Smith πέθανε το 2004 από φυσικά αίτια.

Ο οδηγός της Cadillac, Terry «Bubble Up» Brown, δολοφονήθηκε επίσης το 2015. Έτσι, ο Davis είναι σήμερα ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις επιβαίνοντες στο όχημα των δραστών.

Η μαρτυρία του ετεροθαλούς αδελφού του Tupac

Ο ετεροθαλής αδελφός του Tupac, Maurice «Mopreme» Shakur, δήλωσε ότι η οικογένεια ζει επί σχεδόν τρεις δεκαετίες με το βάρος αυτής της υπόθεσης.

«Αυτά τα τελευταία 30 χρόνια ήταν εξαντλητικά και ψυχοφθόρα για την οικογένειά μας.»

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η παρακολούθηση της δίκης θα ξυπνήσει ξανά το τραύμα της απώλειας, ωστόσο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι αυτή τη φορά μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Ελπίζω η δίκη να είναι δίκαιη και να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια.»

Η νύχτα της δολοφονίας

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, ο Tupac επέστρεφε από τον αγώνα του Mike Tyson στο MGM Grand μαζί με τον ιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight.

Ο Knight οδηγούσε μία μαύρη BMW, με τον Tupac στη θέση του συνοδηγού.

Καθώς το αυτοκίνητο σταμάτησε σε φανάρι κοντά στο Las Vegas Strip, μία λευκή Cadillac πλησίασε δίπλα τους και άνοιξε πυρ.

H BMW του Tupac Shakur μετά τη δολοφονία του

Ο Knight τραυματίστηκε ελαφρά, όμως ο Tupac δέχθηκε πολλαπλά πυρά και υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε ποτέ, ενώ ούτε η Cadillac εντοπίστηκε.

Ποιος ήταν ο Tupac Shakur

Ο Tupac θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους ράπερ όλων των εποχών, με τραγούδια που πραγματεύονταν την αγάπη, την απώλεια, τις οικογενειακές σχέσεις και τα κοινωνικά προβλήματα.

Γεννήθηκε το 1971 στη Νέα Υόρκη με το όνομα Lesane Parish Crooks, το οποίο άλλαξε έναν χρόνο αργότερα σε Tupac Amaru Shakur, προς τιμήν του Περουβιανού επαναστάτη Túpac Amaru II.

Η μητέρα του, Afeni Shakur, ήταν ηγετικό μέλος των Μαύρων Πανθήρων (επαναστατική ένοπλη οργάνωση των αφροαμερικανών στα τέλη της δεκαετίας τους 1960), γεγονός που επηρέασε βαθιά το πολιτικό περιεχόμενο των στίχων του.

Κατά τη σύντομη αλλά εντυπωσιακή καριέρα του κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ που έφτασαν στο Νο1, πούλησε περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, πρωταγωνίστησε σε κινηματογραφικές ταινίες και απέκτησε τεράστια επιρροή τόσο για την κοινωνική όσο και για την πολιτική διάσταση της μουσικής του.

Μεταθανάτια εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame και το 2023 απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.



Ο καθηγητής Ιστορίας Jeffrey O.G. Ogbar, ιδρυτής του Κέντρου Μελέτης της Δημοφιλούς Μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, εκτιμά ότι η επιρροή του Tupac παραμένει αξεπέραστη.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλο στην ιστορία της hip-hop που να άσκησε τόσο μεγάλη επιρροή μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.»



Η μεγάλη κόντρα Ανατολικής και Δυτικής Ακτής

Η δολοφονία του Tupac συνδέθηκε με την περίφημη αντιπαράθεση ανάμεσα στη West Coast και την East Coast hip-hop που κυριάρχησε στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Από τη μία πλευρά βρισκόταν η Death Row Records του Suge Knight με κορυφαία ονόματα τον Tupac και τον Dr. Dre, εκπροσωπώντας το Λος Άντζελες και τη δυτική ακτή.

Απέναντί τους στεκόταν η Bad Boy Records της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής τον Sean "Diddy" Combs και μεγάλο αστέρα τον Christopher Wallace, γνωστό ως The Notorious B.I.G. ή Biggie Smalls.

Αυτό που ξεκίνησε ως μουσική αντιπαλότητα εξελίχθηκε σε προσωπικές επιθέσεις, δημόσιες προσβολές, τραγούδια-απαντήσεις και τελικά συνδέθηκε με συμμορίες δρόμου, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα βίας.

Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι η επίθεση στον Tupac αποτέλεσε αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του Orlando Anderson, όμως η υπόθεση εξελίχθηκε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο ακτές.

Οι δολοφονίες που σημάδεψαν τη hip-hop σκηνή

Μόλις έξι μήνες μετά τον θάνατο του Tupac, στις 9 Μαρτίου 1997, δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες και ο The Notorious B.I.G., σε ηλικία 24 ετών. Η υπόθεσή του παραμένει επίσης ανεξιχνίαστη και πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι δύο δολοφονίες συνδέονται, χωρίς όμως να έχει υπάρξει ποτέ οριστική απόδειξη.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες πολύκροτες δολοφονίες που συγκλόνισαν τη hip-hop σκηνή, μεταξύ των οποίων:

Jam Master Jay των Run-D.M.C., ο οποίος δολοφονήθηκε το 2002 μέσα στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη. Χρειάστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια μέχρι να υπάρξουν καταδίκες.

Nipsey Hussle, που δολοφονήθηκε το 2019 έξω από το κατάστημά του στο Λος Άντζελες.

Pop Smoke, ο οποίος έπεσε νεκρός το 2020 κατά τη διάρκεια ληστείας στο Χόλιγουντ.

Takeoff των Migos, που σκοτώθηκε το 2022 στο Χιούστον έπειτα από συμπλοκή.

Παρά τις δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, η δίκη του Duane «Keffe D» Davis θεωρείται η πρώτη πραγματική ευκαιρία να δοθούν δικαστικές απαντήσεις για μία από τις πιο διάσημες ανεξιχνίαστες δολοφονίες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Ωστόσο, ακόμη και αν υπάρξει καταδίκη, το ερώτημα για το ποιος πυροβόλησε τελικά τον Tupac ενδέχεται να παραμείνει χωρίς οριστική απάντηση.



Πηγή: skai.gr

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