Τραμπ: Με τη συμμετοχή Αμερικανών ειδικών οι επιθεωρήσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διεθνών επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει βιασύνη» για την έναρξη των επιθεωρήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκεται θαμμένο «κάτω από ένα βουνό» μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις πέρυσι.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι Αμερικανοί πυρηνικοί επιθεωρητές θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για τον εντοπισμό του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Αναφερόμενος επίσης στη χρήση των αποδεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων για την αγορά αμερικανικών προϊόντων, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν θα δαπανήσει 500 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη φάση αγορών του.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επέμεινε την ότι οι επιθεωρητές του ΟΗΕ «δεν έχουν κανένα πρόγραμμα πρόσβασης» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

«Δεν υπάρχει επίσης κανένα πρόγραμμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις που δέχθηκαν επίθεση ούτε στα πυρηνικά υλικά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

«Τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν και θα επιλυθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας και ως αποτέλεσμα της έμπρακτης δράσης της άλλης πλευράς για την άρση όλων των κυρώσεων», πρόσθεσε ο Γκαριμπαμπαντί, ο οποίος ηγήθηκε της τεχνικής ιρανικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες συνομιλίες στην Ελβετία.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι επιθεωρητές της υπηρεσίας θα επισκεφθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Το μέλλον του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε αντικρουόμενες δηλώσεις μετά τη συνάντηση των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

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