Κέιτ Μπλάνσετ: Ξυπνά στις 5, ταΐζει τις κότες και κοιμάται μόλις 4 ώρες

Η Κέιτ Μπλάνσετ αποκάλυψε ότι δυσκολεύεται να κοιμηθεί περισσότερες από τέσσερις ώρες κάθε βράδυ, καθώς προσπαθεί να συνδυάσει την απαιτητική καριέρα της στο Χόλιγουντ με την οικογενειακή ζωή.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ξυπνά καθημερινά στις 5 το πρωί και, προτού αρχίσει να εργάζεται, προλαβαίνει να ταΐσει τις κότες της, να βγάλει βόλτα τους σκύλους, να κάνει βουτιά σε παγωμένο νερό και να αναλάβει τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Οι πολύ πρωινές αφυπνίσεις της, ωστόσο, σε συνδυασμό με την αγάπη της για τα ξενύχτια, έχουν ως αποτέλεσμα να λειτουργεί συχνά με ελάχιστο ύπνο.

Η 57χρονη ηθοποιός εξήγησε στο «Harper’s Bazaar» ότι η συνήθεια να ξυπνά τόσο νωρίς έχει διαμορφωθεί μέσα από τις δεκαετίες που εργάζεται στον κινηματογράφο, όπου τα γυρίσματα αρχίζουν συχνά από τα ξημερώματα. «Υποθέτω ότι οφείλεται στα πολλά χρόνια στη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου όλα αρχίζουν πολύ νωρίς», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, η μακρά σχέση της με το θέατρο την έχει κάνει να αγαπά τις νυχτερινές ώρες και την ησυχία που επικρατεί στο σπίτι όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν κοιμηθεί. «Είμαι, όμως, και πλάσμα του θεάτρου, επομένως λατρεύω τα βράδια, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι πηγαίνουν για ύπνο και έχω ολόκληρο το σπίτι στη διάθεσή μου», είπε.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η οικογένεια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην έπαυλή της στο Ανατολικό Σάσεξ και στο σπίτι της στην Κορνουάλη, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή με θέα στη θάλασσα. Παρά τις απαιτήσεις της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής της, η ηθοποιός επιμένει να διατηρεί μια καθημερινότητα κοντά στη φύση, φροντίζοντας η ίδια τα ζώα της και ξεκινώντας την ημέρα της με μια παγωμένη βουτιά.

Παράλληλα με την καριέρα της, η Κέιτ Μπλάνσετ προσπαθεί να καθοδηγεί τα παιδιά της σε ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πρότυπα ομορφιάς. Αναφερόμενη στη μικρότερη κόρη της, η οποία αρχίζει να έρχεται σε επαφή με αυτά τα ζητήματα, η ηθοποιός τόνισε ότι οι γονείς οφείλουν να κρατούν πάντοτε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. «Βρίσκεται στο κατώφλι όλων αυτών, αλλά πρέπει να διατηρείς ανοιχτή τη συζήτηση», είπε.

Όπως εξήγησε, τα παιδιά μπορούν εύκολα να καταλάβουν πότε ένας γονιός προσπαθεί να ελέγξει ή να διαμορφώσει τις σχέσεις τους με τους φίλους τους και τον ψηφιακό κόσμο. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν επιβάλλει απλώς απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση των οθονών, αλλά προτιμά να συζητά με τα παιδιά της και να τους ζητά να εξηγούν για ποιον λόγο χρειάζονται μια συσκευή. «Τα ρωτάω: “Γιατί το χρειάζεσαι; Τι κάνεις που δεν μπορείς να το κάνεις με ένα στιλό και ένα κομμάτι χαρτί;”», ανέφερε.

Η ίδια προσπαθεί, όπως είπε, να αντιμετωπίζει τα παιδιά της με σεβασμό, ακόμη και όταν διαφωνούν. «Προσπαθώ να έχω μαζί τους διαφωνίες που βασίζονται στον σεβασμό και να τους εξηγώ τη δική μου άποψη», σημείωσε.

Η Κέιτ Μπλάνσετ αναφέρθηκε, επίσης, στο κίνημα #MeToo, του οποίου υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια όταν άρχισε να αποκτά παγκόσμια δυναμική το 2017. Σύμφωνα με την ηθοποιό, οι κατακτήσεις του κινήματος έχουν πλέον υποχωρήσει, ενώ το ίδιο έχει σε έναν βαθμό απαξιωθεί στη δημόσια συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

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