Γάζα: Μαζικές κηδείες για 112 θύματα που έμειναν θαμμένα στα συντρίμμια επί σχεδόν δύο χρόνια

Ανάμεσα στα ισοπεδωμένα από τους βομβαρδισμούς κτίρια της πόλης της Γάζας εκτυλίχθηκαν την Τρίτη 4/8 σκηνές βαθιάς οδύνης, καθώς δεκάδες φέρετρα με τις σορούς Παλαιστινίων τοποθετήθηκαν στο έδαφος πριν οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία.

Τα 112 θύματα, που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τον Νοέμβριο του 2023, παρέμειναν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους για 3 χρόνια, μέχρι να καταστεί δυνατή η πρόσφατη ανάσυρσή τους από τα ερείπια του θύλακα που ισοπεδώθηκε στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τις μεγαλύτερες ομαδικές κηδείες στη Γάζα

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τους νεκρούς σε μία από τις μεγαλύτερες ομαδικές κηδείες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως δήλωσε ο Άχμεντ Αμπού Σαρία, συγγενής θυμάτων, η ταφή των νεκρών επιτρέπει στις οικογένειες να κλείσουν, έστω και με καθυστέρηση ετών, ένα κεφάλαιο αβάσταχτου πένθους.

«Ήρθαμε να θρηνήσουμε τους μάρτυρές μας, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους».

«Είναι κηδεία του παλαιστινιακού λαού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Υπάρχει ακόμη πολύς κόσμος κάτω από τα συντρίμμια», θύμισε.

«Ούτε πολέμησε, ούτε έφερε όπλα», τόνισε.

Ανάμεσα στα θύματα 44 παιδιά

Από τα 112 πτώματα που ανασύρθηκαν τον Ιούλιο, τα 44 ανήκαν σε παιδιά. Όλα ήταν μέλη της ίδιας εκτεταμένης οικογένειας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ίδιος εκτιμά ότι περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Βρήκαμε σκελετούς που κρατιούνταν μαζί μόνο από τα ρούχα»

«Οι ομάδες μας εργάστηκαν αδιάκοπα για 17 ημέρες», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, διευθυντής επιχειρήσεων του οργανισμού άμεσης βοήθειας που υπάγεται στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, επισημαίνοντας ότι στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανήματα έργου που παραχώρησε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

«Σε κάποιες περιπτώσεις, βρήκαμε άθικτους σκελετούς, οστά που συγκρατούνταν ακόμη μαζί μόνο από τα ρούχα τους», περιέγραψε.

Η πολιτική προστασία και οργανώσεις όπως η ΔΕΕΣ καταγγέλλουν εδώ και καιρό ότι το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη μικρή παραθαλάσσια ζώνη, δεν επιτρέπει την είσοδο επαρκούς αριθμού μηχανημάτων και υλικών που είναι απαραίτητα για την ανάσυρση των νεκρών.

Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται

Παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πλήγματα του πυροβολικού εξακολουθούν να πλήττουν σχεδόν καθημερινά τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη 10η Οκτωβρίου 2025 τουλάχιστον 1.252 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Στις χθεσινές κηδείες, άνδρες είχαν παραταχθεί για τις επιμνημόσυνες δεήσεις, ενώ στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είχαν ταυτοποιηθεί, πάνω στα φέρετρα είχαν τοποθετηθεί οι φωτογραφίες τους.

«Κάποιοι εξαερώθηκαν κάτω από τους τόνους μπετόν»

Μέλος της οικογένειας Χουσάινα, που ξεκληρίστηκε στον πόλεμο, δήλωσε ότι έχει πλέον χάσει κάθε ελπίδα να εντοπιστούν ζωντανά ή ακόμη και οι σοροί συγγενών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Κάποια θύματα «εξαερώθηκαν», ή «οι σάρκες και τα οστά τους καταπλακώθηκαν από όγκους μπετόν», εξήγησε ο άνδρας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Σε έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούσαν ότι στη Γάζα βρίσκονται περίπου 68 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών από κτίρια που κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότερο από το 60% των δύο και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει χάσει το σπίτι του από την έναρξη του πολέμου.

Το συνολικό ανθρώπινο κόστος του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έως σήμερα, περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στοιχεία που χρησιμοποιούνται ευρέως από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, αν και δεν διαχωρίζουν επισήμως αμάχους και μέλη ένοπλων οργανώσεων.

Από την ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.670 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και το αμέσως επόμενο διάστημα. Από αυτούς, περίπου 1.162 ήταν άμαχοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 33 παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι ήταν στρατιωτικοί, αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Παράλληλα, από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 471 Ισραηλινοί στρατιώτες και χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί.



Πηγή: skai.gr

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