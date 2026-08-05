Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: «Αγαπώ τις καμπύλες μου»

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ πόζαρε με λευκό μπικίνι και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής του σώματος, απαντώντας στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή της.

Η 32χρονη δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της, δηλώνοντας πως αγαπά τις καμπύλες της και πως δεν επιθυμεί να ανταποκριθεί σε πρότυπα ομορφιάς που έχουν επιβληθεί από τρίτους. Η ανάρτησή της ήρθε λίγες ημέρες πριν από τον φημολογούμενο γάμο της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του ποδοσφαιριστή, στη Μαδέρα.

Αναφερόμενη στα σχόλια που έχει δεχτεί, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έγραψε: «Το σώμα μου θα αλλάξει, όπως αλλάζει το σώμα κάθε γυναίκας. Και ελπίζω να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι είμαι ακόμη ζωντανή».

Στη συνέχεια μίλησε για τα έξι παιδιά της οικογένειας, τονίζοντας ότι τρία από αυτά είναι κορίτσια που μία ημέρα θα γίνουν γυναίκες. «Αν υπάρχει κάτι που θέλω να τους διδάξω, μαζί με τον Κρις, για τον οποίο είμαι βαθιά υπερήφανη για τις αξίες που εκπροσωπεί ως πατέρας και ως άνδρας, είναι ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται από την εξωτερική του εμφάνιση ή από τις απόψεις αγνώστων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, προσπαθεί καθημερινά να μεταδίδει στα παιδιά της μια θετική στάση ζωής, η οποία βοηθά και την ίδια να παραμένει προσηλωμένη σε όσα έχουν πραγματικά σημασία, μέσα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από «τόση πολλή φαντασίωση».

Η Τζορτζίνα αποκάλυψε, επίσης, τη συζήτηση που είχε με τον αρραβωνιαστικό της, όταν είδε τα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από φωτογραφίες της σε σκάφος. «Τις τελευταίες ημέρες έχω δει κάθε είδους σχόλια για κάποιες φωτογραφίες μου σε ένα σκάφος. Κάποιοι σχολιάζουν το σώμα μου και άλλοι με υπερασπίζονται», σημείωσε.

Georgina Rodriguez displays her unbelievable figure in a white bikini and declares she 'loves her curves' in powerful body positivity post - days before marrying Cristiano Ronaldo https://t.co/BbLmVbVqaL — Daily Mail (@DailyMail) August 4, 2026

Όπως ανέφερε, εξέφρασε στον Ρονάλντο την ανησυχία της, λέγοντάς του: «Με προβληματίζει που με αποκαλούν τώρα χοντρή, επειδή βιοπορίζομαι από την εικόνα μου».

Η απάντηση του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή ήταν άμεση: «Δεν ζεις από την εικόνα σου. Ζεις από αυτό που είσαι. Μια υπέροχη γυναίκα. Όμορφη, με εξαιρετικό σώμα, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και κάποια που ζει τη ζωή της με αγάπη. Τι περισσότερο θα μπορούσες να θέλεις;».

Σύμφωνα με την Τζορτζίνα, ο Ρονάλντο της υπενθύμισε επίσης ότι είναι φυσιολογικό να προκαλεί τον φθόνο ορισμένων ανθρώπων. «Μερικές φορές όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να μας υπενθυμίζει τι έχει πραγματικά σημασία», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ξεκαθάρισε ότι αγαπά το σώμα της σε όλες τις εκδοχές του. «Αγαπώ τις καμπύλες μου. Αγαπώ την ελευθερία να ζω στο σώμα που επιλέγω. Στο σώμα που με στηρίζει, που μου επέτρεψε να αγκαλιάσω, να δημιουργήσω ζωή, να πέσω και να σηκωθώ ξανά. Ένα σώμα που αξίζει σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλες τις εκδοχές του», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

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