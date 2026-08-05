Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντοπισμός και διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Λέμβος με 45 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λιμενικό

Λέμβος με 45 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιεράπετρα Μετανάστες Frontex
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο