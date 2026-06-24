Ξεκίνησε η δίκη για τον φόνο του ελεγκτή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η δίκη του 26χρονου Έλληνα που γρονθοκόπησε τον 36χρονο τουρκικής καταγωγής ελεγκτή τρένου ξεκίνησε στο Τσβάιμπρικεν της Ρηνανίας-Παλατινάτου με κατηγορία για «βαριά σωματική βλάβη με συνέπεια τον θάνατο» αντί για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Η ποινή που προβλέπεται για τον κατηγορούμενο κυμαίνεται από 3 έως 15 χρόνια φυλάκισης, με πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης της δίκης την 9η Ιουλίου.

Οι συγγενείς του θύματος Σερκάν Τσαλάρ ζητούν δικαιοσύνη και εκφράζουν αντιρρήσεις για την αλλαγή της κατηγορίας, τονίζοντας ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό των σιδηροδρόμων εν μέσω ανησυχητικού αριθμού επιθέσεων κατά εργαζομένων.

Κατηγορούμενος για «βαριά σωματική βλάβη με συνέπεια τον θάνατο» ο 26χρονος Έλληνας πολίτης που είχε γρονθοκοπήσει τον Φεβρουάριο τον τουρκικής καταγωγής 36χρονο μέσα σε τρένο.Ξεκίνησε την Τετάρτη στο Τσβάιμπρικεν της Ρηνανίας-Παλατινάτου η δίκη του 26χρονου που είχε γρονθοκοπήσει έναν 36χρονο ελεγκτή τρένου στις 2 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου ελέγχου εισιτηρίων στην περιοχή του Λάντστουλ. Ο κατηγορούμενος Έλληνας πολίτης και κάτοικος Λουξεμβούργου, όπου εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, θα δικαστεί πλέον με την κατηγορία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με συνέπεια τον θάνατο και όχι, όπως αρχικά είχε ζητήσει η Εισαγγελία, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Οι προβλεπόμενες ποινές κυμαίνονται από 3 έως 15 χρόνια φυλάκισης. Πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης της δίκης θεωρείται η 9η Ιουλίου.



Φορτισμένο κλίμα

Πηγή: Deutsche Welle

Η δίκη ξεκινά σε αρκετά φορτισμένο κλίμα, με τους συγγενείς του θύματος να ζητούν δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Σερκάν Τσαλάρ, αφού θεωρούν λάθος τη μετατροπή του κατηγορητηρίου. Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι το τραγικό συμβάν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν υπήρχαν αποτελεσματικότερα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Η σχετική συζήτηση είχε κορυφωθεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν, με δεδομένο ότι τον περασμένο χρόνο σημειώθηκαν 3.200 περιστατικά επιθέσεων εναντίον του προσωπικού των σιδηροδρόμων, με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία της αστυνομίας.Συχνά τα περιστατικά βίαςΤότε η Διοίκηση της εταιρείας είχε εκπονήσει και δημοσιεύσει ένα «Σχέδιο Δράσης για περισσότερη ασφάλεια στις ράγες», όπου, μεταξύ άλλων, γινόταν λόγος για κάμερες σώματος για τους εργαζόμενους, περισσότερα «κουμπιά κινδύνου» στα βαγόνια και μαθήματα αυτοάμυνας για το προσωπικό. Το βασικό αίτημα, όμως, για παρουσία πάντα δύο ελεγκτών μαζί έχει μείνει στον αέρα, λόγω έλλειψης προσωπικού.Ο υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών επιβεβαίωσε ότι τα ζεύγη ελεγκτών δεν προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο πρόγραμμα προκηρύξεων για θέσεις εργασίας. Οι συγγενείς του Τσαλάρ δηλώνουν ότι η στάση αυτή είναι απολύτως ακατανόητη: «Έχουμε ακόμη επικοινωνία με τους παλιούς συναδέλφους του Τσαλάρ και μας λένε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το χρήμα είναι, όπως φαίνεται, σημαντικότερο από τις ανθρώπινες ζωές».Κανείς δεν αντέδρασεΜεγάλη συζήτηση, ή μάλλον σοκ, έχει προκαλέσει όμως και ένα άλλο γεγονός που συνδέεται με το μοιραίο περιστατικό και το οποίο επισημαίνεται σε πολλά ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου. Σύμφωνα με τις κάμερες που υπήρχαν μέσα στο τρένο και κατέγραψαν το συμβάν, το τρένο έφτασε στον επόμενο σταθμό 15 λεπτά αργότερα. Στο διάστημα αυτό ο Τσαλάρ βρισκόταν πεσμένος στον διάδρομο και κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες δεν προσπάθησε να τον βοηθήσει. Αυτή η αδιαφορία χαρακτηρίζεται ως δείγμα ασθένειας μιας κοινωνίας όπου ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του, ενώ είναι άγνωστο αν θα μπορούσε να είχε σωθεί ο ελεγκτής, αν είχε υπάρξει κάποια προσπάθεια ανάνηψής του εγκαίρως.Όπως εξηγεί ένας εγκληματολόγος, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται κάποιος να δείξει ενδιαφέρον και να πάρει την πρωτοβουλία να βοηθήσει. Τότε ακολουθούν και άλλοι. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, όλοι φοβήθηκαν να παρέμβουν, σοκαρισμένοι από τη βιαιότητα των σκηνών που είχαν προηγηθεί.Πηγές: ARD, ntv

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