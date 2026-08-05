Σαμάνθα Μόρτον: Έναν χρόνο χωρίς δουλειά μετά την «Οδύσσεια» – «Είμαι 49 ετών...»

Η Σαμάνθα Μόρτον αποκάλυψε ότι παραμένει χωρίς δουλειά εδώ και έναν χρόνο, από τότε που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, αποδίδοντας την επαγγελματική αυτή στασιμότητα, μεταξύ άλλων, στην ηλικία της.

Η 49χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Κίρκη, μίλησε ανοιχτά στο podcast «Happy Sad Confused» για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος όσο μεγαλώνουν.

«Στο τέλος της ημέρας, είμαι 49 ετών»

«Δεν έχω δουλέψει εδώ και έναν χρόνο, από τότε που έκανα την “Οδύσσεια”. Έχω πολύ καλούς ατζέντηδες και μάνατζερ, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι 49 ετών», ανέφερε η Σαμάνθα Μόρτον.

Όπως εξήγησε, πιστεύει στις υποκριτικές της ικανότητες, ωστόσο γνωρίζει ότι ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος. «Πιστεύω ότι είμαι καλή ηθοποιός, αλλά υπάρχουν και άλλοι καλοί ηθοποιοί εκεί έξω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Η πολιτική της βιομηχανίας έχει αλλάξει δραματικά», πρόσθεσε. Η παραδοχή της προκαλεί αίσθηση, καθώς έρχεται μετά τη συμμετοχή της σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, δίπλα στον Ματ Ντέιμον και ένα πολυπληθές καστ αστέρων.

Ο ρόλος της Κίρκης της έδωσε ξανά ελπίδα

Η Μόρτον αποκάλυψε ότι το τηλεφώνημα του Κρίστοφερ Νόλαν της έδωσε ξανά ελπίδα και πίστη ότι η επιμονή και η καλή δουλειά μπορούν να ανταμειφθούν. «Μου έδωσε την ελπίδα και την πίστη ότι, αν συνεχίζεις να προσπαθείς, να παράγεις καλή δουλειά και τη δουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, τότε, ίσως, μπορέσεις να συνεχίσεις να εργάζεσαι», είπε.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο «Variety» ότι ξέσπασε σε κλάματα όταν δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από τον σκηνοθέτη. «Όταν με κάλεσε ο Νόλαν, άρχισα να κλαίω. Στη συνέχεια κάναμε μια συζήτηση για να γνωριστούμε και διάβασα το σενάριο, αλλά δεν ήξερα αν θα προχωρούσε περισσότερο», είχε δηλώσει.

Όταν ο Νόλαν επικοινώνησε ξανά μαζί της και της πρότεινε επίσημα τον ρόλο, η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι την είχε επιλέξει. «Θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε ηθοποιό στον πλανήτη και επέλεξε εμένα. Όσο μεγαλώνεις ως ηθοποιός, τέτοιοι ρόλοι εμφανίζονται όλο και πιο σπάνια», σημείωσε.

Η πολυσυζητημένη ερμηνεία της στην «Οδύσσεια»

Η εμφάνιση της Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη έχει ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές, ενώ η ερμηνεία της έχει προκαλέσει συζητήσεις ακόμη και για πιθανή υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Το «Variety» την κατέταξε ως την κορυφαία ερμηνεία ανάμεσα στο πολυπληθές καστ της ταινίας, γεγονός που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την αποκάλυψη ότι η ηθοποιός δεν έχει εξασφαλίσει νέο ρόλο εδώ και έναν χρόνο.

"The Odyssey" star Samantha Morton reveals she has not gotten any acting work in the year since she made Christopher Nolan's epic. She blames Hollywood ageism.



“I haven’t worked for a year since making ‘The Odyssey,’ you know, and I’ve got really good agents and a manager, but… pic.twitter.com/AakdgsRnbK — Variety (@Variety) August 4, 2026

Η Μόρτον εργάζεται ως ηθοποιός από το 1991 και έχει εμφανιστεί σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικές σειρές και ανεξάρτητες ταινίες. Μεταξύ άλλων, έχει παίξει στο «Minority Report» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και στη σειρά «The Walking Dead», ενώ έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Sweet and Lowdown» και «In America».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.