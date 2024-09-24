«Η κλιμάκωση στο Λίβανο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ανησυχητική», δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε ότι «βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου» και προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι «επικίνδυνη για όλη την περιοχή».

Ο Ζ. Μπορέλ αναφέρθηκε στις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Λίβανο και στις «παράπλευρες απώλειες» μεταξύ αμάχων, τις οποίες και καταδίκασε, υπογραμμίζοντας ότι «οι άμαχοι στο Λίβανο πληρώνουν ένα αφόρητο και απαράδεκτο τίμημα».

Τόνισε ότι μέχρι σήμερα στο Λίβανο, περίπου 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 4.400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί - μεταξύ τους πολλά παιδιά και γυναίκες - και χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν προς τα βόρεια. «Βλέπουμε να υλοποιείται το χειρότερο σενάριο», είπε ο Μπορέλ, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, όχι μόνο κατά μήκος της μπλε γραμμής που χωρίζει το βόρειο Ισραήλ από το νότιο Λίβανο, αλλά και στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ο Ζ. Μπορέλ ζήτησε για άλλη μια φορά την «πλήρη» εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε το 2006. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι η διπλωματική οδός δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και μίλησε για την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα πίεσης.

Τέλος, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας καταδίκασε το κλείσιμο του γραφείου του Al-Jazeera στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ τόνισε ότι το Ισραήλ έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας το μακροβιότερο δημοσιογραφικό «μπλακ-άουτ» στην ιστορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

