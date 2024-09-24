Καταιγισμός βομβαρδισμών έχει προκαλέσει λουτρό αίματος στον Λίβανο, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη χώρα με χιλιάδες αμάχους να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν.
Άνθρωποι σε όλη τη χώρα εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αφού λαμβάνουν αυτοματοποιημένες κλήσεις και μηνύματα που τους προτρέπουν να εκκενώσουν. Καταγράφονται εικόνες με οικογένειες να παίρνουν τα πράγματά τους, να τα στοιβάζουν στα οχήματά τους ή πάνω τους και να προσπαθούν να σωθούν από το σκηνικό πολέμου.
Ο Λίβανος έχει αναστείλει τα μαθήματα σε πανεπιστήμια και σχολεία, με πολλές πανεπιστημιουπόλεις να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για όσους αναζητούν καταφύγιο.
Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι υπό πίεση καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τραυματισμούς από τις εκρήξεις των βομβητών και συσκευών επικοινωνίας της περασμένης εβδομάδας.
Πάνω από 30 πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώθηκαν
Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο. Ειδικότερα, περισσότερες από 30 πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διεθνούς αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι.
Ο ιστότοπος ανέφερε ότι ακυρώθηκαν 15 εξερχόμενες πτήσεις και 29 εισερχόμενες πτήσεις από διάφορες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Qatar Airways, διάφορες αεροπορικές εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Turkish Airways.
