Λίβανος: Το χάος του πολέμου σε 15 φωτογραφίες - γροθιά στο στομάχι - Οικογένειες στοιβαγμένες σε οχήματα, φοβισμένα παιδιά

Χιλιάδες άμαχοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο μετά τον καταιγισμό βομβαρδισμών που έχει προκαλέσει λουτρό αίματος

Lebanon

Καταιγισμός βομβαρδισμών έχει προκαλέσει λουτρό αίματος στον Λίβανο, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη χώρα με χιλιάδες αμάχους να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν.

Lebanon

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στη Σιδώνα του Λιβάνου καθώς άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα νότια χωριά εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών

Lebanon

Lebanon

Μια γυναίκα ταΐζει το νεογέννητό της σε ένα αυτοκίνητο στη Σιδώνα του Λιβάνου, καθώς φεύγει από τα νότια χωριά 

Άνθρωποι σε όλη τη χώρα εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αφού λαμβάνουν αυτοματοποιημένες κλήσεις και μηνύματα που τους προτρέπουν να εκκενώσουν. Καταγράφονται εικόνες με οικογένειες να παίρνουν τα πράγματά τους, να τα στοιβάζουν στα οχήματά τους ή πάνω τους και να προσπαθούν να σωθούν από το σκηνικό πολέμου.

Lebanon

Λιβανέζοι πολίτες με τα ζώα τους που εγκαταλείπουν τα νότια χωριά, σε όχημα σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει με την πόλη της Βηρυτού, στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας, στον Λίβανο

Lebanon

Lebanon

Lebanon

Lebanon

Λίβανος

Άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα νότια χωριά στο Λίβανο κοιμούνται σε μια παραλία στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας

​ Lebanon

Lebanon

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούν εκσκαφείς για να καθαρίσουν τα ερείπια στον τόπο ισραηλινού χτυπήματος στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο

Ο Λίβανος έχει αναστείλει τα μαθήματα σε πανεπιστήμια και σχολεία, με πολλές πανεπιστημιουπόλεις να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για όσους αναζητούν καταφύγιο.

Lebanon

Άνθρωποι που φεύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο, φτάνουν σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο στη Βηρυτό

Lebanon

Ηλικιωμένος μεταφέρεται από το νότο και φτάνει σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο στη Βηρυτό

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι υπό πίεση καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τραυματισμούς από τις εκρήξεις των βομβητών και συσκευών επικοινωνίας της περασμένης εβδομάδας.

Lebanon

Το προσωπικό του νοσοκομείου και οι στρατιώτες μεταφέρουν ασθενείς και εξοπλισμό στον υπόγειο θάλαμο στο ιατρικό κέντρο Rambam καθώς κλιμακώνονται οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ

Lebanon

Πάνω από 30 πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώθηκαν

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο. Ειδικότερα, περισσότερες από 30 πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διεθνούς αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι.

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι ακυρώθηκαν 15 εξερχόμενες πτήσεις και 29 εισερχόμενες πτήσεις από διάφορες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Qatar Airways, διάφορες αεροπορικές εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Turkish Airways.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος Χεζμπολάχ Ισραήλ
