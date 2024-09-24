Καταιγισμός βομβαρδισμών έχει προκαλέσει λουτρό αίματος στον Λίβανο, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη χώρα με χιλιάδες αμάχους να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στη Σιδώνα του Λιβάνου καθώς άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα νότια χωριά εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών

Μια γυναίκα ταΐζει το νεογέννητό της σε ένα αυτοκίνητο στη Σιδώνα του Λιβάνου, καθώς φεύγει από τα νότια χωριά

Άνθρωποι σε όλη τη χώρα εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αφού λαμβάνουν αυτοματοποιημένες κλήσεις και μηνύματα που τους προτρέπουν να εκκενώσουν. Καταγράφονται εικόνες με οικογένειες να παίρνουν τα πράγματά τους, να τα στοιβάζουν στα οχήματά τους ή πάνω τους και να προσπαθούν να σωθούν από το σκηνικό πολέμου.

Λιβανέζοι πολίτες με τα ζώα τους που εγκαταλείπουν τα νότια χωριά, σε όχημα σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει με την πόλη της Βηρυτού, στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας, στον Λίβανο

Άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα νότια χωριά στο Λίβανο κοιμούνται σε μια παραλία στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούν εκσκαφείς για να καθαρίσουν τα ερείπια στον τόπο ισραηλινού χτυπήματος στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο

Ο Λίβανος έχει αναστείλει τα μαθήματα σε πανεπιστήμια και σχολεία, με πολλές πανεπιστημιουπόλεις να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για όσους αναζητούν καταφύγιο.

Άνθρωποι που φεύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο, φτάνουν σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο στη Βηρυτό

Ηλικιωμένος μεταφέρεται από το νότο και φτάνει σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο στη Βηρυτό

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι υπό πίεση καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τραυματισμούς από τις εκρήξεις των βομβητών και συσκευών επικοινωνίας της περασμένης εβδομάδας.

Το προσωπικό του νοσοκομείου και οι στρατιώτες μεταφέρουν ασθενείς και εξοπλισμό στον υπόγειο θάλαμο στο ιατρικό κέντρο Rambam καθώς κλιμακώνονται οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ

Πάνω από 30 πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώθηκαν

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο. Ειδικότερα, περισσότερες από 30 πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διεθνούς αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι.

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι ακυρώθηκαν 15 εξερχόμενες πτήσεις και 29 εισερχόμενες πτήσεις από διάφορες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Qatar Airways, διάφορες αεροπορικές εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Turkish Airways.

Πηγή: skai.gr

