Οι Αρχές της Σουηδίας κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι ευθύνεται για μεγάλη κυβερνοπειρατεία που σημειώθηκε το 2023, στο πλαίσιο της οποίας άνθρωποι δέχονταν μηνύματα στα κινητά τους που τους καλούσαν να «εκδικηθούν» όσους έκαψαν αντίτυπα του Κορανιού.

Το καλοκαίρι του 2023 εστάλησαν στη Σουηδία περίπου 15.000 μηνύματα τα οποία ζητούσαν από τους παραλήπτες τους «να πάρουν εκδίκηση από όσους έκαψαν αντίτυπα που Κορανιού», σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής εισαγγελίας.

Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν «να προκληθεί διχόνοια στη σουηδική κοινωνία» και να παρουσιαστεί η Σουηδία ως μια «ισλαμοφοβική χώρα».

«Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι το ιρανικό κράτος, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, πραγματοποίησε κυβερνοπειρατεία στα δεδομένα σουηδικής εταιρείας που διαθέτει υπηρεσία αποστολής SMS», επεσήμανε ο εισαγγελέας Ματς Λούνγκβιστ.

Στις αρχές Αυγούστου 2023 σουηδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα έλαβαν SMS από μια ομάδα που αποκαλούνταν “Anzu Team”, η οποία τους ζητούσε να πάρουν εκδίκηση από όσους έκαψαν αντίτυπα του Κορανίου.

«Η έρευνα μάς επέτρεψε να εντοπίσουμε την ταυτότητα των Ιρανών κυβερνοπειρατών», πρόσθεσε ο Λούνγκβιστ.

Ωστόσο η έρευνα έκλεισε καθώς δεν μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες στις ιρανικές υπηρεσίες.

Οι σχέσεις μεταξύ της Σουηδίας και πολλών χωρών της Μέσης Ανατολής επιδεινώθηκαν το καλοκαίρι του 2023 όταν πραγματοποιήθηκαν στη σκανδιναβική χώρα διαμαρτυρίες στη διάρκεια των οποίων κάηκαν αντίτυπα του Κορανιού.

Η σουηδική κυβέρνηση είχε καταδικάσει το κάψιμο του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων ωστόσο είχε υπογραμμίσει ότι σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και συνάθροισης.

Η πρεσβεία της Σουηδίας στο Ιράκ δέχθηκε επίθεση δύο φορές, στη διάρκεια της μίας από τις οποίες ξέσπασε πυρκαγιά στον προαύλιο χώρο της.

Εξάλλου η Σουηδία και το Ιράν διατηρούν τεταμένες σχέσεις εδώ και χρόνια και κυρίως μετά τη σύλληψη το 2019 στη Σουηδία ενός Ιρανού, του Χαμίντ Νουρί, και την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη για τον ρόλο του στις μαζικές εκτελέσεις αντιφρονούντων το 1988 στο Ιράν.

Τον Ιούνιο του 2024 ο Νουρί παραδόθηκε στο Ιράν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δύο Σουηδών, εκ των οποίων ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

