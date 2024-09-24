Το Ισραήλ έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και η σιιτική οργάνωση επιτέθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ την Τρίτη, αυξάνοντας τους φόβους για ολοκληρωτικό πόλεμο, μία ημέρα αφότου ο Λίβανος έζησε τη φονικότερη ημέρα του εδώ και δεκαετίες.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια ημέρα μετά τις αεροπορικές επιδρομές, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 500 ανθρώπους και οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων άλλων, που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να βρουν ασφαλές περιβάλλον.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι στόχευσε αρκετούς ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους τη νύχτα, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου εκρηκτικών σε βάθος 60 χλμ. στο Ισραήλ, το οποίο επιτέθηκε με ρουκέτες Fadi γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Επιτέθηκε και στο αεροδρόμιο Megiddo κοντά στην πόλη Αφούλα στο βόρειο Ισραήλ τρεις φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα στα νότια σύνορά του, το Ισραήλ στρέφει την προσοχή του στα βόρεια σύνορα, όπου η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς, την οποία υποστηρίζει επίσης το Ιράν.

Το γραφείο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, «για περαιτέρω επαφές» μετά το κλιμακούμενο κύμα των ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο τη Δευτέρα.

Οι μάχες έχουν εγείρει φόβους ότι οι ΗΠΑ, ο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, και το Ιράν, μαζί με τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι της Υεμένης και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, θα οδηγηθούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Τα χτυπήματα έχουν πιέσει τη Χεζμπολάχ, η οποία την περασμένη εβδομάδα υπέστη σοβαρές απώλειες όταν χιλιάδες βομβητές και ασύρματοι που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εξερράγησαν στη χειρότερη παραβίαση ασφαλείας στην ιστορία της.

Η επιχείρηση αποδόθηκε ευρέως στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει επιβεβαιώσει ή αρνηθεί την ευθύνη.

Με τα στρατηγικά αυτά χτυπήματα το Ισραήλ έχει κερδίσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα. Οι ισραηλινές έχουν εντοπίσει και δολοφονήσει κορυφαίους διοικητές της Χεζμπολάχ και ηγέτες της Χαμάς.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 δήλωσαν ότι η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να παρασυρθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση από την οποία καμία χώρα δεν θα κερδίσει, σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ένας ολοκληρωτικός πόλεμος θα μπορούσε να δημιουργήσει αστάθεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή εκτός από έναν καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα που δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης.

Οι πιθανές επιλογές του Ισραήλ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο και περαιτέρω διεύρυνση αεροπορικών επιδρομών για να χτυπήσει τα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ ή τις λιβανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και αυτοκινητοδρόμων που ανατινάχτηκαν στον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ το 2006.

Ο Λίβανος δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια καταστροφή, καθώς βιώνει οικονομική κατάρρευση τα τελευταία χρόνια.

Δύσκολος εχθρός

Αν και έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα, η Χεζμπολάχ θα ήταν χειρότερος αντίπαλος από τη Χαμάς για το Ισραήλ, σε περίπτωση χερσαίας εισβολής.

Η Χεζμπολάχ δημιουργήθηκε το 1982 από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, για να αντιμετωπίσει την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο, έχει τεράστια εμπειρία, είναι εξαιρετικά πειθαρχημένη οργάνωση και διαθέτει καλύτερα όπλα από τη Χαμάς.

Όμως, το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη δημόσια πίεση για να ασφαλίσει τα βόρεια σύνορά του και να επιστρέψουν με ασφάλεια οι κάτοικοι της περιοχής, κάτι που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα πολέμου.

Ανώτερη πηγή που γνωρίζει τη Χεζμπολάχ είπε στο Reuters ότι η ομάδα βρισκόταν σε φάση άνευ προηγουμένου αντιπαράθεσης και το Ισραήλ ενεργούσε σαν να ήθελε να την κολλήσει στον τοίχο. Η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν θέλει έναν ευρύτερο πόλεμο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε πυρήνα μαχητών της Χεζμπολάχ και άλλους στόχους της οργάνωσης στον νότο. Η αστυνομία στο βόρειο Ισραήλ ανέφερε ότι θραύσματα πυραύλων αναχαίτισης βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο μαχών στη Γάζα, το Ισραήλ προειδοποίησε τους πολίτες του Λιβάνου να εκκενώσουν τις περιοχές όπου η Χεζμπολάχ αποθηκεύει όπλα.

Οικογένειες από το νότιο Λίβανο φόρτωσαν όλα τα υπάρχοντά τους σε αυτοκίνητα και φορτηγά προσπαθώντας να διαφύγουν. Οι αυτοκινητόδρομοι στον βορρά ήταν μποτιλιαρισμένοι.

Ο Λιβανέζος υπουργός που συντονίζει την αντιμετώπιση της κρίσης, Νάσερ Γιασίν, είπε στο Reuters ότι έχουν δημιουργηθεί 89 προσωρινά καταφύγια σε σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις, με χωρητικότητα για περισσότερα από 26.000 άτομα καθώς οι άμαχοι διέφυγαν από αυτό που αποκάλεσε «ισραηλινές φρικαλεότητες».

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε τη Χεζμπολάχ στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια του Λιβάνου τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών, θέσεων διοίκησης και υποδομών μαχητών. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, ανέφερε.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 492 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 35 παιδιά και 1.645 τραυματίστηκαν.

Λιβανέζος αξιωματούχος είπε ότι ήταν ο υψηλότερος αριθμός θανάτων στον Λίβανο από τον εμφύλιο πόλεμο του 1975-1990.

