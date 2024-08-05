ΕΕ: Η νίκη του προέδρου Μαδούρο «δεν μπορεί να αναγνωριστεί»

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, όπου ανακηρύχθηκε επίσημα η νίκη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, «δεν μπορεί να αναγνωριστεί», έκρινε χθες Κυριακή η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ελλείψει στοιχείων που να τα υποστηρίζουν, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τη 2η Αυγούστου από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) δεν μπορούν να αναγνωριστούν», έκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, καλώντας να υπάρξει «ανεξάρτητη επαλήθευσή τους», ει δυνατόν «από διεθνή οντότητα με κύρος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

