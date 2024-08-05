ΟΗΕ: «Η σοκαριστική βία στο Μπανγκλαντές πρέπει να σταματήσει»

«Η σοκαριστική βία στο Μπανγκλαντές πρέπει να σταματήσει», τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 91 ανθρώπων στις διαδηλώσεις και τις άγριες συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων της κυβέρνησης, των δυνάμεων επιβολής της τάξης και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος.

«Καθώς σχεδιάζεται μαζική πορεία στη Ντάκα τη Δευτέρα, και η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος κινητοποιείται εναντίον των διαδηλωτών, ανησυχώ βαθιά πως θα υπάρξουν νέες απώλειες ανθρωπίνων ζωών και καταστροφές», τόνισε ο κ. Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του στη Γενεύη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

