Το Μαλί διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με την Ουκρανία

Το Μπαμακό ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις του με την Ουκρανία, αφού ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος ομολόγησε, κατά το Μπαμακό, την «εμπλοκή» του Κιέβου στις βαριές ήττες που υπέστησαν στα τέλη Ιουλίου οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μαλί (ΕΔΜα) και οι σύμμαχοί τους, οι μισθοφόροι της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, κατά τη διάρκεια μαχών με αυτονομιστές και τζιχαντιστές στο βόρειο τμήμα της χώρας του Σαχέλ.

Η μεταβατική κυβέρνηση του Μαλί προχωρά στη «διακοπή, με άμεση ισχύ, των διπλωματικών σχέσεων με την Ουκρανία», ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνταγματάρχης Αμπντουλαγέ Μαϊγκά.

