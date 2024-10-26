Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου, το πιο σοβαρό στρατιωτικό χτύπημα σε ιρανικό έδαφος εδώ και δεκαετίες, ήταν «συγκρατημένη» για να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Η σύνθετη επίθεση του Σαββάτου εξελίχθηκε σε πολλά κύματα για αρκετές ώρες, με τη συμμετοχή δεκάδων πολεμικών αεροσκαφών που έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και εγκαταστάσεις αντιπυραυλικής άμυνας σε τρεις διαφορετικές επαρχίες, σκοτώνοντας τέσσερις στρατιώτες.

Τα πλήγματα δεν στόχευσαν εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια σκληρή ιρανική απάντηση όπως η πετρελαϊκή υποδομή του Ιράν, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του μέλους του ΟΠΕΚ και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχε διαμηνύσει ότι δεν θα υποστηρίξει μια ισραηλινή επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν .

Η αίσθηση που επικρατεί πλέον είναι ότι ο Λευκός Οίκος επέβαλε πλήρως τις θέσεις του και το Ισραήλ στόχευσε μόνο ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αναλυτής του ΣΚΑΪ από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι εάν απαντήσει το Ιράν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέρος και στην άμυνα και στην προστασία του Ισραήλ αλλά θα συμμετάσχουν και σε οποιεσδήποτε ενέργειες των Ισραηλινών οι οποίες θα θεωρηθούν αμυντικές. Η σημερινή επίθεση θεωρείται αμυντική ενέργεια.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, Shawn Sautt, είπε ότι η ισραηλινή απάντηση ήταν στο πλαίσιο του δικαιώματος στην αυτοάμυνα και δεν στόχευε περιοχές που κατοικούνται από πολίτες, αλλά επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους, αντίθετα με την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ που στόχευσε την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν πίεζε τους Ισραηλινούς, δημόσια και παρασκηνιακά, να αποφύγουν μια μαζική απάντηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Το Ισραήλ είχε σηματοδοτήσει ότι σχεδίαζε μια σχετικά μέτρια επίθεση, με αξιωματούχους να διαβεβαιώνουν ότι είχαν αφαιρέσει από τη λίστα των στόχων πετρελαιοπηγές και τοποθεσίες πυρηνικής έρευνας.

Σύμφωνα με μία τελευταία εξέλιξη, ο πρόεδρος Μπάιντεν και η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν τις συνέπειες της ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Μπάιντεν διέταξε να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από επιθέσεις του Ιράν και των αντιπροσώπων του.

Μπάιντεν: Φαίνεται ότι το Ισραήλ έπληξε μόνο στρατιωτικούς στόχους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει πλήξει μόνο στρατιωτικούς στόχους κατά την επίθεσή του στο Ιράν και ότι ελπίζει πως αυτό είναι «το τέλος».

«Φαίνεται ότι δεν χτύπησαν τίποτα άλλο εκτός από στρατιωτικούς στόχους. Ελπίζω ότι αυτό είναι το τέλος», είπε στους δημοσιογράφους στη Φιλαδέλφεια, σημειώνοντας ότι ενημερώθηκε νωρίτερα εκτενώς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε ενημέρωση πριν από τα ισραηλινά αντίποινα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται άμεσα στην επίθεση, αλλά διαβουλεύονται στενά με το Ισραήλ.

