Ο ΟΗΕ καταδικάζει την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ζήτησε να σταματήσει κάθε στρατιωτική δράση στην περιοχή, μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ανέφερε ένας εκπρόσωπός του.

Ο Γκουτέρες εξέφρασε «τη βαθιά ανησυχία του» για τη συνέχιση της κλιμάκωσης στη Μέση Αναταολή.

Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν κάθε στρατιωτική δράση, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί ένας περιφερειακός πόλεμος και «να επανέλθουν στην οδό της διπλωματίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

