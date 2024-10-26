Οι κάλπες έκλεισαν στη Γεωργία, με όλες τις πλευρές να προβλέπουν ότι θα αναδειχθούν νικήτριες, στις βουλευτικές εκλογές που θα καθορίσουν εάν αυτή η πρώην σοβιετική Δημοκρατία θα στραφεί προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα έξιτ πολ που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία δίνουν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα: σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο φέρεται να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Το κανάλι Imedi TV, που στηρίζει το Γεωργιανό Όνειρο, προέβλεψε νίκη του συντηρητικού κόμματος με ποσοστό 56%. Τα κανάλια Formula και Mtavari Arkhi, που στηρίζουν την αντιπολίτευση, λένε ότι τα φιλοδυτικά κόμματα θα καταφέρουν, όλα μαζί, να ελέγξουν το 150μελές κοινοβούλιο.

Το έξι πολ που διενεργήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Edison Research για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού που τάσσεται υπέρ της αντιπολίτευσης δείχνει ότι τα τέσσερα αντιπολιτεύομενα κόμματα που έχουν συνασπιστεί συγκεντρώνουν ποσοστό 51,9% έναντι 40, 9% για το Γεωργιανό Όνειρο.

The offices of Georgia's opposition parties celebrated the results of independent exit polls that claimed the pro-European opposition won 56% of the vote. pic.twitter.com/QVcKtlHogC — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Η φιλοδυτική πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, σε μια πρώτη αντίδραση, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «η ευρωπαϊκή Γεωργία κερδίζει με 52%».

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024

