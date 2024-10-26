Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει πλήξει μόνο στρατιωτικούς στόχους κατά την επίθεσή του στο Ιράν και ότι ελπίζει πως αυτό είναι «το τέλος».

«Φαίνεται ότι δεν χτύπησαν τίποτα άλλο εκτός από στρατιωτικούς στόχους. Ελπίζω ότι αυτό είναι το τέλος», είπε στους δημοσιογράφους στη Φιλαδέλφεια, σημειώνοντας ότι ενημερώθηκε νωρίτερα εκτενώς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε ενημέρωση πριν από τα ισραηλινά αντίποινα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται άμεσα στην επίθεση, αλλά διαβουλεύονται στενά με το Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι «δεν εξεπλάγη» που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά τόνισε ότι ο Τραμπ δεν εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ σε αυτές τις συνομιλίες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τα αναμενόμενα αντίποινα εναντίον του Ιράν νωρίς το Σάββατο, σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά το μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του, με τον στρατό να λέει ότι τα «ακριβή χτυπήματα» της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στόχευσαν στρατηγικές στρατιωτικές τοποθεσίες – συγκεκριμένα drone και εγκαταστάσεις κατασκευής και εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και συστοιχίες αεράμυνας.

Το Πεντάγωνο ενημέρωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια του Ισραήλ εκ των προτέρων και ότι δεν υπήρχε καμία εμπλοκή τους στην επιχείρηση.

Το γεγονός ότι η ισραηλινή επίθεση περιορίστηκε σε στρατιωτικούς στόχους είναι σημαντικό για τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να αποτρέψει την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια αντιπαράθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει ολοένα και πιο κοντά στον ολοκληρωτικό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ περίμεναν να δημοσιευτούν οι λεπτομέρειες της επίθεσης για να δουν εάν οι στόχοι του Ισραήλ περιορίζονταν σε στρατιωτικούς στόχους ή εάν συμπεριέλαβαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μια άλλη σημαντική απάντηση από την Τεχεράνη.

Προς το παρόν - με τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία - φαίνεται το Ισραήλ να έχει λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον και να έχει περιορίσει ορισμένα από τα πιο επιθετικά σχέδιά του να προκαλέσει το μέγιστο πλήγμα στις ιρανικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.