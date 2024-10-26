Axios: Το Ισραήλ κατέστρεψε κρίσιμο εξοπλισμό του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν

Ισχυρό πλήγμα κατάφερε η ισραηλινή επίθεση σε κρίσιμο εξοπλισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η καταστροφή του εξοπλισμού πλήττει σοβαρά την ικανότητα του Ιράν να ανανεώνει το απόθεμα πυραύλων του και θα μπορούσε να το αποτρέψει από περαιτέρω μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

Ειδικότερα, οι πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έπληξε 12 «πλανητικούς αναμικτήρες» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα πλήττει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του Ιράν.

Παράλληλα, οι ισραηλινές πηγές υποστήριξαν ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι εξαιρετικά εξελιγμένος και το Ιράν δεν μπορεί να τον παράξει μόνο του και πρέπει να τον αγοράσει από την Κίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποκατάστασή του μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο.

Ενώ το Ιράν έχει ακόμη ένα μεγάλο απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων, ισραηλινές πηγές λένε ότι το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να προχωρήσει στην παραγωγή νέων θα περιoρίσει επίσης την ικανότητά της να αναπληρώνει τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων των αντιπροσώπων της, όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

Οι ισραηλινές πηγές είπαν ότι η επίθεση έπληξε επίσης τέσσερις συστοιχίες αεράμυνας S-300 που βρίσκονταν σε στρατηγικές τοποθεσίες και προστάτευαν την Τεχεράνη και τις πυρηνικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η ισραηλινή επίθεση διεξήχθη από τον ιρακινό εναέριο χώρο και πρόσθεσε ότι αρκετά συστήματα ραντάρ υπέστησαν περιορισμένες ζημιές που βρίσκονται σε διαδικασία επισκευής.

Ο ιρανικός στρατός δεν ανέφερε ζημιές σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και διαμήνυσε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει.

Ισραηλινές πηγές επιβεβαίωσαν ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν από τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ, μερικά από αυτά κοντά στα ιρακινά σύνορα με το Ιράν.

Επίσης, οι πηγές ανέφεραν ότι η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής drones και πραγματοποίησε ένα «συμβολικό» χτύπημα σε μια εγκατάσταση στην πόλη Parchin που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για την έρευνα και την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

