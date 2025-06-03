«Δεν θα επιτρέψουμε κανέναν εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν» - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα του Axios

«Δεν θα επιτρέψουμε κανέναν εμπλουτισμό ουρανίου» στο Ιράν «βάσει της δυνητικής συμφωνίας» των δυο πλευρών, ανέφερε χθες Δευτέρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, εν μέσω διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με σκοπό, στη θεωρία, να εξευρεθεί συμφωνία για το ιρανικό πρόγραμμα προς αντικατάσταση εκείνης του 2015, που έχει μετατραπεί σε νεκρό γράμμα τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ αναρτήθηκε ώρες αφού ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι οι Αμερικανοί πρότειναν το Σάββατο στους Ιρανούς να επιτραπεί στην Τεχεράνη να προχωρά σε πολύ περιορισμένο εμπλουτισμό ουρανίου, κάτι που η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απέκλειε δημόσια μέχρι τώρα.

Πρόκειται για το βασικό εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών.

Ο Αμπάς Αραγτσί, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, δήλωσε νωρίτερα χθες στο Κάιρο πως αν «σκοπός (είναι) να στερηθεί το Ιράν (το δικαίωμα να επιδίδεται σε) ειρηνικές δραστηριότητες, τόσο ασφαλώς δεν (θα) έχουμε καμιά συμφωνία».

Δυτικές χώρες και το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός του Ιράν και κατά τους ειδικούς η μοναδική δύναμη με πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή, ερίζουν ότι η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Το Ιράν διαψεύδει πάγια πως έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες, όμως επιμένει πως είναι δικαίωμά του να έχει πυρηνικό πρόγραμμα, ιδίως για ενεργειακούς σκοπούς, δυνάμει της σύμβασης για τη μη διάδοση (NTP) των πυρηνικών όπλων, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Πηγή: skai.gr

