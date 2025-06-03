Οι αντιπρόσωποι των 27 συμφώνησαν χθες Δευτέρα να επιβληθούν περιορισμοί στην πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ιατρικού υλικού, εν είδει αντιποίνων για μέτρα του Πεκίνου τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Οι περιορισμοί που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –δεν έχει αποκαλυφθεί ως τώρα ποιοι ακριβώς θα είναι– χαρακτηρίζονται αναλογικοί προς εκείνους που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ιατρικού υλικού και ιατρικών μηχανημάτων στην κινεζική αγορά, εξήγησε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Το κινεζικό εμπορικό επιμελητήριο στην ΕΕ όμως στηλίτευσε κι εξέφρασε την απογοήτευσή του με ανακοίνωσή του για το μέτρο που «θα περιορίσει την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε διαδικασίες υποβολής προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς στο πεδίο του ιατρικού υλικού για κρατικές συμβάσεις που θα υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για περίοδο πέντε ετών».

Το επιμελητήριο «εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για την απόφαση αυτή», σημείωσε στο δελτίο Τύπου.

Η Κομισιόν αποφάσισε τον Απρίλιο να αρχίσει να διενεργεί έρευνα για την κινεζική αγορά όσον αφορά ειδικά τις δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια ιατρικού υλικού, υποπτευόμενη πρακτικές «διακρίσεων» σε βάρος ευρωπαϊκών εταιρειών.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια διαδικασία στο πλαίσιο νέου μηχανισμού που δημιούργησε η ΕΕ το 2022 με σκοπό να αποκτάται πρόσβαση σε ξένες αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει πως οι δημόσιες συμβάσεις στα κράτη μέλη της είναι ανοικτές στο 95% του ανταγωνισμού από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ όπως καταγγέλλει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχουν σχεδόν καμιά πρόσβαση σε κινεζικούς δημόσιους διαγωνισμούς.

Πηγή: skai.gr

