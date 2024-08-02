Ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου έχει προκαλέσει οργή και πένθος. Πλήθος κόσμου συμμετείχε την Πέμπτη στη δημόσια κηδεία του ζητώντας εκδίκηση. Και μπορεί το Ισραήλ να μην έχει παραδεχτεί ακόμα ότι εκείνο ευθύνεται για το θάνατό του ωστόσο, αν πράγματι εκείνο βρίσκεται από πίσω τότε για ορισμένους αναλυτές έχει καταφέρει ένα μεγάλο πλήγμα στη Χαμάς.

Ο Χανίγια προοριζόταν για να γίνει ο άνθρωπος που θα αναλάμβανε την Παλαιστινιακή Αρχή τα επόμενα χρόνια. Η 7η Οκτωβρίου σχεδιάστηκε για να εκτοξεύσει τη Χαμάς από την απομόνωσή της στη Γάζα στον έλεγχο της Ραμάλα και της Δυτικής Όχθης. Αυτό ήταν το μακροπρόθεσμο σχέδιο της Χαμάς και κατ' επέκταση της Τουρκίας, του Κατάρ, της Κίνας και της Ρωσίας, επισημαίνει σε ανάλυσή της η Jerusalem Post. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Χανίγια ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ο ηγέτης της Χαμάς. Βάδιζε σε ένα δρόμο ώστε να έχει πραγματική επιρροή και εξουσία στην περιοχή.

Η Κίνα αποτελεί επίσης βασικό μέρος ενός του σχεδίου αυτού. Πρόσφατα μάλιστα φιλοξένησε 14 παλαιστινιακές φατρίες στο Πεκίνο. Άγκυρα και Ντόχα εργάζονταν τόσο καιρό επίσης προς τον ίδιο στόχο που σύμφωνα με τον ρεπορτάζ δεν ήταν άλλος από το να έρθει η Χαμάς στην εξουσία στη Δυτική Όχθη χρησιμοποιώντας έναν... Δούρειου Ίππο. Θα υπήρχε δηλαδή μια συμφωνία ενότητας αλλά πίσω από αυτό θα ήταν ο Χανίγια.

Στρατηγικά σχέδια και περιφερειακή επιρροή

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο λόγος που η Ντόχα καθυστέρησε τις συνομιλίες σχετικά με τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός ήταν προκειμένου η Χαμάς να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή και να επιβιώσει στη Γάζα και στη συνέχεια να συνάψει μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να απελευθερώσει σταδιακά τους ομήρους. Οι απελευθερώσεις των ομήρων θα γίνονταν αργά λειτουργώντας ως δόλωμα για να πείσουν το Ισραήλ και τον κόσμο να επικεντρωθεί στις απελευθερώσεις, ενώ η Χαμάς παράλληλα θα ενίσχυε τον ρόλο της παρασκηνιακά στη Δυτική Όχθη.

Ο Χανίγια όχι μόνο είχε καταλάβει τη σημασία αυτής της διαδικασίας αλλά ήταν και καλός γνώστης της περιοχής. Μάλιστα κάποτε ήταν Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής για λίγο το 2006. Από τότε ήθελε να επιστρέψει στην εξουσία, αλλά κατέληξε στη Γάζα και μετά μετακόμισε στο Κατάρ.

Η απώλεια του Χανίγια λοιπόν, αποτελεί σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα. Η οργάνωση πιθανότατα να δυσκολευτεί να βρει έναν άλλο γνωστό και δημοφιλή ηγέτη που να γνωρίζει την περιοχή, ο οποίος θα είναι και εκείνος που θα φέρει την Χαμάς στην εξουσία. Η Χαμάς έχει πολλούς ακόμη ηγέτες που θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είτε δεν είναι τόσο γνωστοί είτε έχουν μείνει στο εξωτερικό το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.

Ο θάνατος του Χανίγια έχει αναμφισβήτητα μακροπρόθεσμη σημασία για τη στρατηγική της Χαμάς και σίγουρα πάει πίσω τα σχέδιά της αναγκάζοντάς την ίδια την οργάνωση και τους υποστηρικτές της να ξανασκεφτούν τις επόμενες κινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

