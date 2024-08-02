Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση καταγγέλλει επίθεση στα γραφεία της

Ένα μεγάλο κίνημα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα κεντρικά του γραφεία υπέστησαν βανδαλισμούς, ενώ ο ΥΠΕΞ της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ηγούνται αυτού που η κυβέρνηση χαρακτήρισε απόπειρα πραξικοπήματος, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων για το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής που πυροδότησε πολύνεκρες διαδηλώσεις.

Το κίνημα με επικεφαλής την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάντο τόνισε ότι έξι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε φρουρούς ασφαλείας του κατά τη διάρκεια της νύχτας και εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του κινήματος στο Καράκας, πήραν εξοπλισμό και βανδάλισαν τους χώρους.

«Καταγγέλλουμε τις επιθέσεις και την έλλειψη ασφαλείας τις οποίες υφιστάμεθα για πολιτικούς λόγους», ανέφερε το κίνημα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χώρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, του Μεξικού και της Κολομβίας, κάλεσαν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομερείς καταμετρήσεις των ψήφων, αφότου το εκλογικό συμβούλιο ανακήρυξε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο νικητή για τρίτη θητεία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ δήλωσε από την πλευρά του σήμερα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή μιας απόπειρας πραξικοπήματος», καθώς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναγνώρισε μια μέρα νωρίτερα τον αντίπαλο του Μαδούρο και υποψήφιο της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια ως νικητή των εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

