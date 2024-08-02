Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Να αποδεχτείς τη συμφωνία για εκεχειρία άμεσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα.
Οι δύο ηγέτες, των οποίων η σχέση έχει κλονιστεί λόγω της σύγκρουσης, μίλησαν την Πέμπτη. Ενώ ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να στηρίξει το Ισραήλ απέναντι στις νέες απειλές από το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη ομάδες όπως η Χεζμπολάχ, είπε ότι ήταν «πολύ άμεσος» με τον Νετανιάχου, αναφορικά με τις περιφερειακές επιπτώσεις του πολέμου που επιδεινώνονται.
«Έχουμε τη βάση για κατάπαυση του πυρός», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους. «Θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτό και θα πρέπει να το προχωρήσουν τώρα».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς και βασικού διαπραγματευτή της ομάδας, «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.