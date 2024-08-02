Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Να αποδεχτείς τη συμφωνία για εκεχειρία άμεσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα.

Οι δύο ηγέτες, των οποίων η σχέση έχει κλονιστεί λόγω της σύγκρουσης, μίλησαν την Πέμπτη. Ενώ ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να στηρίξει το Ισραήλ απέναντι στις νέες απειλές από το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη ομάδες όπως η Χεζμπολάχ, είπε ότι ήταν «πολύ άμεσος» με τον Νετανιάχου, αναφορικά με τις περιφερειακές επιπτώσεις του πολέμου που επιδεινώνονται.

«Έχουμε τη βάση για κατάπαυση του πυρός», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους. «Θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτό και θα πρέπει να το προχωρήσουν τώρα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς και βασικού διαπραγματευτή της ομάδας, «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.