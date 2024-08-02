Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ Μπιν Αχμάντ αλ Θανί, και ο πατέρας του, Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί, παρευρέθηκαν σήμερα στην πρώτη σειρά κατά τη διάρκεια της κηδείας του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στο τέμενος Ιμάμ Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Ουαχάμπ στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Ανάμεσα στο πλήθος των χιλιάδων πιστών στην προσευχή ήταν και ο πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός Εξωτερικών, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θανί.

Funeral prayers for Hamas political leader Ismail Haniyeh were held at Qatar's largest mosque, attended by hundreds of mourners. pic.twitter.com/2Mstqm2Asu — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2024

Η κηδεία ακολούθησε μετά την τελετή στην Τεχεράνη, που πραγματοποιήθηκε υπό τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων. Ωστόσο, ο Χανίγια δεν θάφτηκε στην Τεχεράνη και η σορός του μεταφέρθηκε με μεγάλες τιμές στο κεντρικό τζαμί στη Ντόχα που πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή της σχολής του Ισλάμ Ουαχάμπι.

Οι ηγέτες της Χαμάς, Χαλέντ Μασάαλ, Μπασέμ Ναΐμ και Μούσα Αμπου Μαρζούκ, καθώς και ο αρχηγός της Παλαιστίνιας Ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιγιάντ Ναχάλα, υποδέχθηκαν τη σορό στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα.

Απειλές κατά του Ισραήλ στην κηδεία

Η δημόσια τελετή περιελάμβανε δοξολογία, κήρυγμα και ταφή μετά την προσευχή της Παρασκευής. Οι παρευρισκόμενοι κυμάτισαν παλαιστινιακές σημαίες και κασκόλ μέσα στο τέμενος και φώναξαν συνθήματα, όπως: «Με πνεύμα και αίμα θα σε λυτρώσουμε, Σαχίντ» «Με πνεύμα και αίμα θα σε λυτρώσουμε, Αλ-Ακσά», αλλά και «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ το Ισραήλ»

Χιλιάδες από όσους δεν κατάφεραν να μπουν στο τζαμί για την κηδεία συγκεντρώθηκαν από έξω και φώναξαν συνθήματα.

Αργότερα, ο Ναΐμ και ο Αμπου Μαρζούκ, μεταξύ των εναπομεινάντων ηγετών της Χαμάς, υποδέχθηκαν αντιπροσωπείες από όλο τον ισλαμικό και αραβικό κόσμο που ήρθαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στη Χαμάς.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν έδειχναν αντιπροσωπείες Τούρκων πολιτών να πηγαίνουν στο Κατάρ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ηγέτη της Χαμάς. Ενδεικτική της στάσης της Τουρκίας αποτελεί και το γεγονός ότι η σημαία της τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις διπλωματικές της αποστολές σε όλο τον κόσμο κυμάτισαν μεσίστιες ως φόρος τιμής στη Χανίγια, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, όπου ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς κάλεσε τον πρεσβευτή για να τον επιπλήξει.

Τόσο η Τουρκία όσο και το Κατάρ υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές της Χαμάς για πάνω από δύο δεκαετίες, παρέχοντας βοήθεια τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε υλικό επίπεδο. Η Ντόχα φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς τα τελευταία 12 χρόνια, τους παρέχει άσυλο και υποστηρίζει την ηγεσία της στη Γάζα μέσω οικονομικών και πολιτικών προσπαθειών. Από τις 7 Οκτωβρίου, το Κατάρ συμμετέχει ως διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας.



