Κίνα-κατάρρευση γέφυρας: Tουλάχιστον 38 νεκροί - Δείτε βίντεο

Η κατάρρευση πριν από δύο εβδομάδες οδικής γέφυρας στην Κίνα έπειτα από κατακλυσμιαίες βροχές έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων, ενώ 24 άνθρωποι εξακολουθούν να φέρονται ως αγνοούμενοι.

Η γέφυρα πάνω από ποταμό κατέρρευσε εν μέρει τη 19η Ιουλίου «λόγω μιας σφοδρής νεροποντής και ξαφνικών πλημμυρών» στην πόλη Σανγκλουό στη βόρεια επαρχία Σαανσί, είχε μεταδώσει τότε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Σανγκουό βρίσκεται σχεδόν 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Ένα τμήμα της γέφυρας που κατέρρευσε, στο οποίο υπήρχαν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, βυθίστηκε στα νερά του ποταμού, ενώ ο δρόμος έδειχνε να αντέχει στην άλλη κατεύθυνση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με εικόνες της κρατικής τηλεόρασης CCTV.

Ο τελευταίος απολογισμός, στις 20 Ιουλίου, ανερχόταν σε τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 30 αγνοούμενους. Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σήμερα, με 38 νεκρούς και 24 αγνοούμενους, σύμφωνα με το Xinhua.

Επιβεβαιώθηκε από τις αρχές επίσης ότι 25 οχήματα παρασύρθηκαν κατά την κατάρρευση της γέφυρας, διευκρίνισε το CCTV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

