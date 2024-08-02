Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη τον σύμμαχό του Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «δεσμευμένες» να εγγυηθούν την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους μπροστά σε «όλες τις απειλές του Ιράν».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των δυο ανδρών, στην οποία συμμετείχε επίσης η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις —υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου—, ο ένοικος του Λευκού Οίκου «επέμεινε στη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», σύμφωνα με το λακωνικό δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

«Ο πρόεδρος επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ μπροστά σε όλες τις απειλές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των προσκείμενων σε αυτό τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Ο κ. Μπάιντεν «συζήτησε για τις προσπάθειες με σκοπό να υποστηριχθεί η άμυνα του Ισραήλ έναντι των απειλών, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων και drones», και αυτές ενδέχεται να σημάνουν «νέα αμυντική ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», πάντα σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε σε διαπιστευμένους συντάκτες νωρίτερα πως η Ουάσιγκτον καταβάλλει «εντατικές προσπάθειες» για την αποτροπή σύρραξης μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες τύπου Κατιούσα εναντίον του βόρειου Ισραήλ, σε ανταπόδοση για το πλήγμα το οποίο σκότωσε τέσσερις Σύρους στον νότιο Λίβανο. Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση της λιβανικής οργάνωσης μετά τη δολοφονία κορυφαίου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονά της, του Φουάντ Σουκρ, το βράδυ της Τρίτης, σε βομβαρδισμό την ευθύνη για τον οποίο ανέλαβε ο ισραηλινός στρατός.

Το Ιράν και σύμμαχοί του φέρονται να ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε ενέργειες αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ, ορκισμένου εχθρού τους, μετά ητη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη. Στην επίσημη τελετή της κηδείας του συγκεντρώθηκαν χθες χιλιάδες άνθρωποι στην ιρανική πρωτεύουσα. Αναμένεται να ταφεί σήμερα στο Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

