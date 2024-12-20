Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό τρένου το απόγευμα της Τετάρτης στην Πέκος Σίτι, περίπου 430 μίλια δυτικά του Ντάλας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους της πόλης.

Ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από σύγκρουση τρένου με τρακτέρ κοντά στην Oak Street και την Dot Stafford Street γύρω στις 5:45 μ.μ. Αφού το τρένο συγκρούστηκε με το τρακτέρ-ρυμουλκούμενο, χτύπησε στο κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Ριβς.

Ο Τσαρλς Λίνο, διευθυντής της πόλης του Πέκος, είπε ότι τρία από τα βαγόνια του τρένου μετέφεραν επικίνδυνο υλικό, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε παραβίαση. Την Πέμπτη, ο Λίνο επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν δύο βαγόνια που έφεραν μπαταρίες λιθίου, οι οποίες έκτοτε έχουν ασφαλιστεί.

Η εταιρεία μεταφορών Union Pacific εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι «διερευνά αυτή τη ρευστή κατάσταση καθώς συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς πρώτης ανάγκης».

Η Lisa Tarango, η Αρχηγός της Αστυνομίας του Αστυνομικού Τμήματος Pecos, επιβεβαίωσε ότι τα άτομα που υπέστησαν ελαφρά τραύματα έχουν έκτοτε βγει από το νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο:

One person was killed and four were injured after a freight train crashed into a tractor-trailer, then it derailed and hit the Chamber of Commerce building in Pecos, Texas, officials said. pic.twitter.com/YoemH9tSqF — CBS News (@CBSNews) December 19, 2024

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες καθώς και στην οικογένεια της Union Pacific Railroad, καθώς τα θύματα ήταν υπάλληλοι σε αυτό το πρακτορείο», είπε ο Tarango.

Μέσα στο Εμπορικό Επιμελητήριο βρίσκονταν άτομα, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που χρειάζονταν βοήθεια με μικροτραυματισμούς.

Ο Ταράνγκο είπε ότι δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών από σεβασμό προς τις οικογένειές τους και εν αναμονή ειδοποίησης των πλησιέστερων συγγενών.

Αρκετοί δρόμοι είναι κλειστοί καθώς η έρευνα συνεχίζεται και οι προσπάθειες καθαρισμού ξεκινούν.

Πηγή: cbsnews.com

