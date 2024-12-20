Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό δυστύχημα με 2 νεκρούς και 3 τραυματίες στο Τέξας - Τρένο διαλύει νταλίκα και εκτροχιάζεται - Δείτε βίντεο

Το τρένο συγκρούστηκε με τρακτέρ και στη συνέχεια χτύπησε στο κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου - Από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

εκτροχιασμός τρένου στο Τέξας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό τρένου το απόγευμα της Τετάρτης στην Πέκος Σίτι, περίπου 430 μίλια δυτικά του Ντάλας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους της πόλης. 

Ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από σύγκρουση τρένου με τρακτέρ κοντά στην Oak Street και την Dot Stafford Street γύρω στις 5:45 μ.μ. Αφού το τρένο συγκρούστηκε με το τρακτέρ-ρυμουλκούμενο, χτύπησε στο κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Ριβς.

Ο Τσαρλς Λίνο, διευθυντής της πόλης του Πέκος, είπε ότι τρία από τα βαγόνια του τρένου μετέφεραν επικίνδυνο υλικό, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε παραβίαση. Την Πέμπτη, ο Λίνο επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν δύο βαγόνια που έφεραν μπαταρίες λιθίου, οι οποίες έκτοτε έχουν ασφαλιστεί.   

Η εταιρεία μεταφορών Union Pacific εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι «διερευνά αυτή τη ρευστή κατάσταση καθώς συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς πρώτης ανάγκης».

Η Lisa Tarango, η Αρχηγός της Αστυνομίας του Αστυνομικού Τμήματος Pecos, επιβεβαίωσε ότι τα άτομα που υπέστησαν ελαφρά τραύματα έχουν έκτοτε βγει από το νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο:

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες καθώς και στην οικογένεια της Union Pacific Railroad, καθώς τα θύματα ήταν υπάλληλοι σε αυτό το πρακτορείο», είπε ο Tarango.

Μέσα στο Εμπορικό Επιμελητήριο βρίσκονταν άτομα, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που χρειάζονταν βοήθεια με μικροτραυματισμούς.

Ο Ταράνγκο είπε ότι δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών από σεβασμό προς τις οικογένειές τους και εν αναμονή ειδοποίησης των πλησιέστερων συγγενών.

Αρκετοί δρόμοι είναι κλειστοί καθώς η έρευνα συνεχίζεται και οι προσπάθειες καθαρισμού ξεκινούν.

Πηγή: cbsnews.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρένο εκτροχιασμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark