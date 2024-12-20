Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) Αμπού Γιουσίφ στη Συρία.

Σε ανάρτησή τους οι Δυνάμεις Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή με στόχο τον Γιουσίφ στα ανατολικά της χώρας.

Ένας άλλος στέλεχος του ΙΚ σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Στις 19 Δεκεμβρίου, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα χτύπημα ακριβείας με στόχο τον Αμπού Γιουσίφ, γνωστός με το όνομα Μαχμούντ, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της Συρίας. Δύο στελέχη του ΙΚ σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Αμπού Γιουσίφ», ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, "Κεντρική Διοίκηση").

Αυτό το χτύπημα διεξήχθη σε μια περιοχή που ελέγχονταν παλαιότερα από το συριακό καθεστώς και τους Ρώσους.

«Αυτή η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους εταίρους στην περιοχή, να διακόψουν και να υποβαθμίσουν τις προσπάθειες τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πολιτών και στρατιωτικού προσωπικού από τις ΗΠΑ, τους συμμάχους και τους εταίρους μας σε όλη την περιοχή και πέρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση των αμερικανικών δυνάμεων.

Ο διοικητής της Centcom, στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, δήλωσε: «Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες - που συνεργάζονται με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή - δεν θα επιτρέψουν στο ISIS να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία και να ανασυσταθεί. Το ΙΚ έχει την πρόθεση να ελευθερώσει τα πάνω από 8.000 μέλη του που κρατούνται σήμερα σε εγκαταστάσεις στη Συρία.»

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα στοχοποιήσουμε επιθετικά αυτούς τους ηγέτες και στελέχη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσπαθούν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκτός Συρίας».

Σύμφωνα με το Sky News, οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους διεκδίκησαν μεγάλες περιοχές της Συρίας από το 2014 και μετά, εκμεταλλευόμενοι τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα για να διεκδικήσουν γη πριν αυτοανακηρύξουν χαλιφάτο στα τέλη του 2015. Ωστόσο, απωθήθηκαν από έναν συνασπισμό δυνάμεων, χάνοντας τον έλεγχο όλης της επικράτειάς τους στη Μέση Ανατολή το 2019 αλλά συνεχίζουν τις προσπάθειες εξέγερσης σε περιοχές της Συρίας, του Ιράκ και του Αφγανιστάν, ενώ οι θυγατρικές τους εξακολουθούν να έχουν παρουσία σε περιοχές της Αφρικής.

