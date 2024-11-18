Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενέκρινε τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για χτυπήματα εντός της Ρωσίας, παρά τη διαφαινόμενη αβεβαιότητα για το πώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αναιρέσει την απόφασή του.

Ήδη η εξέλιξη έχει προκαλέσει αναστάτωση στους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση να εξουσιοδοτηθεί η Ουκρανία για πλήγματα βαθύτερα στη Ρωσία έγινε τους τελευταίους μήνες της εξουσίας του Μπάιντεν, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα μπορούσε σύντομα να αναθεωρηθεί με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει, αλλά μία από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ήταν ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με το στενό του περιβάλλον να καταδικάζει την κίνηση Μπάιντεν και να κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ο Μπάιντεν έχει δεσμεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην πολεμική προσπάθεια του Κιέβου και το Σαββατοκύριακο ξεπέρασε μια μακροχρόνια κόκκινη γραμμή σχετικά με τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία για επιθέσεις βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Η πρώτη αντίδραση από το περιβάλλον του Τραμπ ήρθε από τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι ο πρόεδρος προσπαθούσε «να ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος» πριν αναλάβει ο πατέρας του τα καθήκοντά του.

Η απόφαση του Μπάιντεν δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και μπορεί να μην επιβεβαιωθεί ποτέ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι δεν θα υπάρξει τέτοια ανακοίνωση - «οι πύραυλοι θα μιλήσουν από μόνοι τους».

Δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο Τραμπ

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου και πρόκειται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία στις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ είχε θέσει στην κορυφή της προεκλογικής του εκστρατείας τη δέσμευσή του να τερματίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους και αντ' αυτού να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των φορολογουμένων για να βελτιώσει τη ζωή των Αμερικανών. Είπε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας εντός 24 ωρών, χωρίς να αναφέρει πώς.

Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο Τραμπ πάντα έβλεπε τον εαυτό του ως διαπραγματευτή και δεν θα ήθελε ο Μπάιντεν να λάβει τα εύσημα.

Ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ήταν από τους πρώτους Ρεπουμπλικάνους που απάντησαν. «Το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο φαίνεται να θέλει να διασφαλίσει ότι θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος προτού ο πατέρας μου έχει την ευκαιρία να φέρει ειρήνη και να σώσει ζωές», είπε.

Ο αρχηγός του προσωπικού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό την τελευταία προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, Φρεντ Φλάιτζ, είπε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν «σαμποτάρει» το σχέδιο του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, επιτρέποντας τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία.

Παράλληλα, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μία σθεναρή υποστηρίκτρια του Τραμπ καταδίκασε επίσης τον Μπάιντεν. "Ο αμερικανικός λαός έδωσε εντολή στις 5 Νοεμβρίου ενάντια σε αυτές τις ακριβές αμερικανικές αποφάσεις και ΔΕΝ θέλει να χρηματοδοτήσει ή να πολεμήσει σε ξένους πολέμους. Θέλουμε να διορθώσουμε τα δικά μας προβλήματα", έγραψε στο X.

Ακολούθως, ο γερουσιαστής της Γιούτα Μάικ Λι έγραψε στο X ότι «οι Φιλελεύθεροι αγαπούν τον πόλεμο» και «Ο πόλεμος διευκολύνει μία μεγαλύτερη κυβέρνηση», μια θέση που έχει υποστηρίξει επανειλημμένως ο πολυδισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει ενταχθεί στο στενό περιβάλλον του Τραμπ.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να σταματήσει η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία - το 62% είπε σε δημοσκόπηση της Pew Research ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ευθύνη να στηρίξουν τη χώρα ενάντια στη Ρωσία.

Όμως ο Μπάιντεν σχεδιάζει να δαπανήσει όλα τα χρήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο μέχρι την παράδοση του Ιανουαρίου.

Το αν αυτό περιλαμβάνει περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία μένει να φανεί όπως και η απόφαση του Τραμπ να συνεχίσει τις πολιτικές του ή να τις αντιστρέψει.

Ο Πούτιν επίσης σιωπά

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει επιτεθεί ρητά στη συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προειδοποιώντας με αντίποινα για κάθε στρατιωτική υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους στην Ουκρανία την οποία εκλαμβάνει ως άμεση εμπλοκή.

Ο εκπρόσωπός του δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ "ρίχνουν λάδι στη φωτιά".

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από το Κίεβο για να επιτεθεί στο έδαφός μας θα αντιπροσώπευε την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και των δορυφόρων τους σε εχθροπραξίες κατά της Ρωσίας, καθώς και μια ριζική αλλαγή στην ουσία και τη φύση της σύγκρουσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Το υπουργείο είπε ότι μια τέτοια ενέργεια θα άλλαζε θεμελιωδώς τη φύση του πολέμου και θα πυροδοτήσει «μια επαρκή και απτή» απάντηση από τη Ρωσία.

Κατά καιρούς, ο Πούτιν έχει αναφερθεί στη δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων.

Λίγοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί, καθώς, σύμφωνα με το δόγμα αμοιβαίας καταστροφής που καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν δημιουργήθηκαν πυρηνικά οπλοστάσια, ο Πούτιν γνωρίζει ότι η χρήση τους θα έφερνε ανείπωτα δεινά σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων.

Αλλά ο Ρώσος ηγέτης έχει, επίσης, πλήρη επίγνωση του μεγέθους της απειλής των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύεται η Ουκρανία από τη Δύση.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου δημοσίευσε έναν χάρτη με 225 ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός εμβέλειας του συστήματος ATACMS.

Ο πρώην απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κουρτ Βόλκερ, είπε ότι η απόφαση του Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία "να πλήξει τα αεροδρόμια, τις αποθήκες πυρομαχικών, τις προμήθειες καυσίμων και τα logistics που διαθέτει η Ρωσία, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια ζώνη καταφυγίου στη Ρωσία, θα κάνει τη Ρωσία να είναι πιο προσεκτική».

Απορρίπτοντας τις απειλές του Πούτιν, είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης «έπρεπε να είχε προβλέψει ότι θα υπήρχαν προσπάθειες από την Ουκρανία να αντεπιτεθεί».

Η Ουκρανία έχει ATACMS, καθώς και πυραύλους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας Storm Shadow παρόμοιας εμβέλειας εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά δεν έχει επιτραπεί η χρήση τους εντός της Ρωσίας.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ και να άρουν τους περιορισμούς προς την Ουκρανία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η αλλαγή στάσης του Μπάιντεν είναι απάντηση στην ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων από τη Ρωσία και ένα μήνυμα προς την Πιονγκγιάνγκ να μην στείλει άλλα.

Έρχεται αφότου η Ουκρανία υπέστη ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Αμέσως μετά απόφαση Μπάιντεν η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Οδησσό, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 47.

Αντιδράσεις στην Ευρώπη

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Peter Szijjarto καταδίκασε την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να επιτρέψει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά στρατιωτικών στόχων στην ηπειρωτική Ρωσία χαρακτηρίζοντάς την «την τελευταία απελπισμένη επίθεση των φιλοπολεμικών δυνάμεων ενάντια στη νέα πραγματικότητα».

Στο ίδιο κλίμα και η αντίδραση του Σλοβάκοου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος επέκρινε την απόφαση των ΗΠΑ και ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει εξουσιοδοτήσει τη χρήση του ATACMS εναντίον στόχων στη Ρωσία «για να διαταράξει ή να καθυστερήσει πλήρως τις ειρηνευτικές συνομιλίες».

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης», είπε ο Φίκο, επαναλαμβάνοντας τη στάση του Κρεμλίνου.

Την ίδια ώρα εντείνεται ο φόβος στις χώρες που απειλούνται πιο άμεσα λόγω εγγύτητας από τη Ρωσία.

Η Σουηδία άρχισε από σήμερα την αποστολή πέντε εκατομμυρίων φυλλαδίων στους κατοίκους της χώρας, προτρέποντάς τους να προετοιμαστούν για μια πιθανή σύρραξη, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Φινλανδίας, μιας χώρας που έχει σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, έθεσε από σήμερα στη διάθεση των πολιτών έναν ιστότοπο με συμβουλές ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση κρίσης.



