Η Ουκρανία χαιρέτισε τη Δευτέρα την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να επιτρέψει επιθέσεις βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από την Αμερική.

Η απόφαση συνιστά μία μεγάλη ανατροπή από την προηγούμενη στάσης της Ουάσιγκτον που αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τις εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου να δώσει το πράσινο φως για τέτοια πλήγματα με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, υπό τον φόβο κλιμάκωσης του πολέμου.

Η ανατροπή έρχεται δύο μήνες πριν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παραδώσει την εξουσία στον Ντόναλντ Τραμπ, η εκλογή του οποίου έχει εγείρει φόβους για το μέλλον της υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Οι επιπτώσεις στο πεδίο της μάχης

Η Ουκρανία θα είναι πλέον σε θέση να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, πιθανότατα αρχικά γύρω από την περιοχή Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέχουν εδάφη άνω των 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν μια αντεπίθεση από ρωσικά και βορειοκορεατικά στρατεύματα για να ανακτήσουν εδάφη στο Κουρσκ.

Η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα ATACMS για να αμυνθεί κατά της επίθεσης, στοχεύοντας ρωσικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, υποδομών και αποθήκες πυρομαχικών.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η χρήση των συγκεκριμένων πυραύλων μάλλον δεν θα είναι ικανή συνθήκη για να ανατρέψει δραματικά την πορεία του πολέμου. Ο ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη, έχει ήδη μεταφερθεί σε αεροδρόμια πιο βαθιά στη Ρωσία εν αναμονή μιας τέτοιας απόφασης. Ωστόσο, η μετακίνηση του εξοπλισμού πιο πίσω από τις πρώτες γραμμές μπορεί να δυσκολέψει στο πεδίο τα ρωσικά στρατεύματα, καθώς οι γραμμές ανεφοδιασμού είναι πιεσμένες και η αεροπορική υποστήριξη θα καθυστερεί περισσότερο για να φτάσει.

Παράλληλα, τα όπλα μπορεί να προσφέρουν στην Ουκρανία κάποιο πλεονέκτημα σε μια χρονική στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κερδίζουν έδαφος στα ανατολικά της χώρας και το ηθικό είναι χαμηλό.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι καθοριστικό», ανέφερε δυτικός διπλωμάτης στο Κίεβο στο BBC.

«Ωστόσο, αποτελεί μια καθυστερημένη συμβολική απόφαση προκειμένου να αυξήσουμε τα διακυβεύματα και να επιδείξουμε στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. «Μπορεί να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία», επίσης, πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το πόσα πυρομαχικά θα παρασχεθούν, σημειώνει η Έβελιν Φάρκας, η οποία υπηρέτησε ως αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Ομπάμα.

"Το ερώτημα είναι, φυσικά, πόσους πυραύλους έχουν; Ακούσαμε ότι το Πεντάγωνο έχει προειδοποιήσει ότι δεν έχει αρκετό απόθεμα από τους συγκεκριμένους πυραύλους που να μπορεί να διαθέσει στην Ουκρανία".

Η Έβελιν Φάρκας πρόσθεσε ότι τα ATACMS θα μπορούσαν να έχουν «θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο» στην Ουκρανία, εάν χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν στόχους όπως η γέφυρα Κερτς, η οποία συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία.

Η εξουσιοδότηση των ΗΠΑ θα προκαλέσει επίσης μία ακόμη αρνητική εξέλιξη για τη Ρωσία: θα επιτρέψει ενδεχομένως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να χορηγήσουν στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιεί πυραύλους Storm Shadow εντός της Ρωσίας. Το Storm Shadow είναι ένας γαλλο-βρετανικός πύραυλος κρουζ μεγάλης εμβέλειας με παρόμοιες δυνατότητες με το αμερικανικό ATACMS.

Θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση του πολέμου;

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνιόταν επί μήνες να εξουσιοδοτήσει την Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, φοβούμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει για τη χρήση δυτικών όπλων για πλήγματα εντός της Ρωσίας, διαμηνύοντας ότι η Μόσχα θα θεωρήσει μία τέτοια εξέλιξη ως «άμεση συμμετοχή» των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα άλλαζε ουσιαστικά την ίδια την ουσία, τη φύση της σύγκρουσης», είπε ο Πούτιν τον Σεπτέμβριο. «Αυτό θα σημαίνει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη, πολεμούν με τη Ρωσία».

Η Ρωσία έχει θέσει «κόκκινες γραμμές» στο παρελθόν. Κάποιες εκ των οποίων όπως η παροχή σύγχρονων αρμάτων μάχης και μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, έχουν παραβιαστεί χωρίς να προκληθεί άμεσος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Ο Κερτ Βόλκερ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Περιορίζοντας το εύρος της χρήσης αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία, οι ΗΠΑ επέβαλαν αδικαιολόγητα μονομερείς περιορισμούς στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση να περιοριστεί η χρήση του συστήματος ATACMS ήταν «εντελώς αυθαίρετη και έγινε από φόβο να μην «προκληθεί» η Ρωσία.

«Ωστόσο, είναι λάθος να δημοσιοποιείται η αλλαγή στάσης, καθώς ενημερώνει εκ των προτέρων τη Ρωσία για πιθανά ουκρανικά χτυπήματα».

Σύγκριση πυραυλικών συστημάτων Ουκρανίας - Ρωσίας

Στο παρελθόν οι ΗΠΑ επέτρεψαν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα μικρότερου βεληνεκούς, όπως τα High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) που τις παρείχε η Ουάσιγκτον τους πρώτους μήνες του πολέμου, για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους πάνω από τα σύνορα από την περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση στο βορειοανατολικά της χώρας τον Μάιο.

Η εμβέλεια των πυραύλων HIMARS που παρείχαν οι ΗΠΑ για αυτά τα συστήματα ήταν περίπου 80 χιλιόμετρα. Το ATACMS μπορεί να φτάσει περίπου 300 χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου εκτιμά ότι περίπου 250 ρωσικοί στρατιωτικοί στόχοι – συμπεριλαμβανομένων 17 αεροπορικών βάσεων – βρίσκονται στην περιοχή του ουκρανικού ATACMS.

Συγκριτικά, η Ρωσία διαθέτει τους πυραύλους Ισκαντέρ που έχουν εμβέλεια 500 χιλιομέτρων και μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

Πηγή: skai.gr

