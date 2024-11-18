Γερμανία – Φινλανδία: Βαθιά ανησυχία για το κομμένο υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σαμποτάζ στο υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει Γερμανία και Φινλανδία αφήνουν Βερολίνο και Ελσίνκι.



Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν εξέδωσαν κοινή δήλωση τη Δευτέρα, λέγοντας ότι είναι «βαθιά ανήσυχες» για το γεγονός ότι κόπηκε τι υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τις δύο χώρες στη Βαλτική Θάλασσα».

«Το γεγονός ότι τέτοιο περιστατικό αμέσως προκαλεί υποψίες για σκόπιμη ζημιά λέει πολλά για την αστάθεια στην εποχή μας. Είναι σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα. Η ευρωπαϊκή μας ασφάλεια δεν απειλείται μόνο από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσαν οι δύο υπουργοί στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτικής σημασίας» η προστασία της κοινής υποδομής για τη διασφάλιση της «ασφάλειας και της ανθεκτικότητας».Νωρίτερα τη Δευτέρα αναφέρθηκε ότι το καλώδιο οπτικής ίνας που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία σταμάτησε να λειτουργεί, με τον πάροχο Cinia που ελέγχεται από το φινλανδικό κράτος να δηλώνει ότι μια εξωτερική δύναμη μπορεί να έκοψε το καλώδιο.

