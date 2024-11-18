Λογαριασμός
Βίντεο: Πύρινη κόλαση μετά από πλήγμα πυραύλου της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ - Μια γυναίκα νεκρή

Οι έως τώρα πληροφορίες από τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κάνουν λόγο για 5 τραυματίες 

Ισραήλ: Πύραυλος της Χεζμπολάχ χτύπησε το Τελ Αβίβ - Κόλαση φωτιάς

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρουκέτας που εκτοξεύτηκε τη Δευτέρα από τον Λίβανο εναντίον της πόλης Σφαράμ, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και το πολυώροφο κτίριο που έπληξε η ρουκέτα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Θραύσματα ρουκέτας που αναχαίτισαν οι IDF προκάλεσαν πυρκαγιά σε συνοικία της πόλης Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Για χτύπημα στο Τελ Αβίβ κάνουν λόγο ΜΜΕ προσκείμενα στη Χεζμπολάχ. 

