Η χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επίθεση σε ρωσικό έδαφος, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και των συμμάχων, θα σηματοδοτήσει μια ριζική κλιμάκωση της σύγκρουσης, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από το Κίεβο για να επιτεθεί στο έδαφός μας θα αντιπροσώπευε την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και των δορυφόρων τους σε εχθροπραξίες κατά της Ρωσίας, καθώς και μια ριζική αλλαγή στην ουσία και τη φύση της σύγκρουσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Το υπουργείο είπε ότι μια τέτοια ενέργεια θα άλλαζε θεμελιωδώς τη φύση του πολέμου και θα πυροδοτήσει «μια επαρκή και απτή» απάντηση από τη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία χαιρέτισε τη Δευτέρα την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να επιτρέψει επιθέσεις βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από την Αμερική.

Η Ουκρανία θα είναι πλέον σε θέση να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, πιθανότατα αρχικά γύρω από την περιοχή Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέχουν εδάφη άνω των 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν μια αντεπίθεση από ρωσικά και βορειοκορεατικά στρατεύματα για να ανακτήσουν εδάφη στο Κουρσκ.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνιόταν επί μήνες να εξουσιοδοτήσει την Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, φοβούμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει για τη χρήση δυτικών όπλων για πλήγματα εντός της Ρωσίας, διαμηνύοντας ότι η Μόσχα θα θεωρήσει μία τέτοια εξέλιξη ως «άμεση συμμετοχή» των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

