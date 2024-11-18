ΕΕ: «Όχι» στην αναστολή του πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεν συμφώνησαν να αναστείλουν τον πολιτικό διάλογο με το Ισραήλ, απορρίπτοντας την πρόταση που είχε υποβάλει την περασμένη εβδομάδα ο απερχόμενος Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε επιστολή του προς τους ΥΠΕΞ την περασμένη εβδομάδα, ενόψει της σημερινής συνόδου τους στις Βρυξέλλες, έκανε λόγο για «σοβαρές ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα» εκ μέρους του Ισραήλ.

Ο ΥΠΕξ της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και άλλοι ομόλογοί του δεν συμφώνησαν με την πρόταση αυτήν. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τραγικά γεγονότα στη Γάζα, τεράστιες απώλειες αμάχων αλλά δεν ξεχνάμε ποιος ξεκίνησε τον τρέχοντα κύκλο της βίας. Και μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρξε συμφωνία για την αναστολή των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», είπε ο Σικόρσκι.

Ο πολιτικός διάλογος περιλαμβάνεται στην ευρύτερη συμφωνία για τις σχέσεις της ΕΕ με το Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2000 και αφορά επίσης τους εμπορικούς δεσμούς των δύο πλευρών. Για την αναστολή του θα έπρεπε να δώσουν το πράσινο φως και οι 27 χώρες της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να τηρήσουν μια ενιαία στάση στο θέμα του πολέμου της Γάζας, που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ΕΕ καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και ζητά και από τις δύο πλευρές να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

