Δύο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά περίπου 1,5 εκ. βαρέλια ρωσικού αργού τύπου Urals έχουν ρίξει άγκυρα στη θάλασσα, στις δύο άκρες της Διώρυγας του Σουέζ, σε μια ένδειξη των αυξανόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Μόσχα στη διάθεση του πετρελαίου της, μετά τη σκλήρυνση των δυτικών κυρώσεων τον περασμένο μήνα.

Τα πλοία Sikar και Monte 1, τα οποία φορτώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου με αργό πετρέλαιο από το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική, παραμένουν αγκυροβολημένα κοντά στη διώρυγα για περισσότερο από μία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης των εταιρειών LSEG και OilX.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσαν πρόσφατα τα μέτρα κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, με στόχο να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα για να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις ειρήνης για την Ουκρανία. Οι τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν για πρώτη φορά τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, οι οποίες μαζί καλύπτουν περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα, το ρωσικό αργό διαπραγματεύεται στην Ασία με τη μεγαλύτερη έκπτωση έναντι του Brent εδώ και έναν χρόνο, ενώ ινδικά και κινεζικά διυλιστήρια έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις αγορές τους.

Πλοία σε αναμονή χωρίς γνωστό αγοραστή

Σύμφωνα με τα στοιχεία των OilX και LSEG, το Sikar, που φορτώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, σταμάτησε στη Μεσόγειο κοντά στην είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ στις 24 Οκτωβρίου και έκτοτε παραμένει αγκυροβολημένο με δηλωμένο προορισμό το Πορτ Σάιντ.

Το Monte 1, το οποίο φορτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, πέρασε τη διώρυγα στις 30 Οκτωβρίου και βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να προσδιορίσει τον προμηθευτή ή τον πωλητή του πετρελαίου που μεταφέρουν τα δύο πλοία.

Αμφότερα τα δεξαμενόπλοια φέρουν σημαία της Γκάμπια. Το Sikar διαχειρίζεται η Glory Shipping HK Ltd, ενώ το Monte 1 ανήκει στη Mariam Ship Management Service. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ήταν διαθέσιμη για σχολιασμό.

Αυξανόμενη πίεση στις ρωσικές εξαγωγές

Η παρατεταμένη αγκυροβόληση των δύο τάνκερ αναδεικνύει τις αυξανόμενες εμπορικές και επιχειρησιακές πιέσεις στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς οι εντεινόμενες κυρώσεις αποθαρρύνουν τους αγοραστές και περιπλέκουν τα δίκτυα μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

