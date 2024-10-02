Ανοδικά κινείται εκ νέου την Τετάρτη το αμερικανικό αργό πετρέλαιο κατά σχεδόν 3%, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν σε αντίποινα για τη χθεσινή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με το CNBC.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Danny Danon, ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι το Ισραήλ θα δώσει μια «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν. Η απειλή του Danon ήρθε λίγες ώρες μετά την εκτόξευση περίπου 180 βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία προς το Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία κορυφαίων ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Νοεμβρίου ενισχύονται κατά 2,91% στα 71,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παραδόσεων Δεκεμβρίου ενισχύεται κατά 2,58% στα 75,5 δολ. το βαρέλι.

Το Ιράν εξαπέλυσε την Τρίτη χτύπημα στο Ισραήλ ως αντίποινα για την πρόσφατη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ενός Ιρανού διοικητή στον Λίβανο.

Οι ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές ενδέχεται σύντομα να γίνουν στόχος, καθώς το Ισραήλ εξετάζει την απάντησή του, λένε αναλυτές.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί τελικά να επηρεάσει την προσφορά πετρελαίου», δήλωσε στο CNBC ο Saul Kavonic, αναλυτής της MST Marquee. «Το ενδεχόμενο μιας σημαντικής διαταραχής στις προμήθειες πετρελαίου είναι πλέον ορατό».

Οι τελευταίες εξελίξεις θα μπορούσαν να αλλάξουν το σκηνικό, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο «κόπωσης με τους γεωπολιτικούς κινδύνους» κατά την οποία οι traders αγνοούσαν τις απειλές για την προμήθεια πετρελαίου που προέρχεται από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο αναλυτής.

Έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται τώρα στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Kavonic, μια επίθεση ή μια αυστηροποίηση των κυρώσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές και πάλι στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το Ιράν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ, καθώς παράγει σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Χθες, η τιμή του πετρελαίου ενισχύθηκε πάνω από 5% μετά το χτύπημα των πυραύλων κατά του Ισραήλ, με την άνοδο να περιορίζεται τελικά στο 2%.

Πηγή: skai.gr

