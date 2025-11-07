Κρέμεται από μια κλωστή η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, που επιτεύχθηκε τον περσινό Νοέμβριο, μετά τις χθεσινές αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Τύρου, του Μαρτζαγιούν και του Μπιντ Τζμπέλ. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για τέσσερεις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, ενώ την ίδια στιγμή ισραηλινά drones έκαναν την εμφάνισή τους στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, προπύργιο της οργάνωσης. Από τους βομβαρδισμούς έχασε τη ζωή του ένας λιβανέζος πολίτης και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας βρισκόταν πολύ κοντά σε λιβανική στρατιωτική βάση, γεγονός που σχολιάστηκε στα λιβανικά μέσα ως σαφής προειδοποίηση προς την κυβέρνηση Αούν.



Κατά τους Ισραηλινούς, αιτία των χθεσινών βομβαρδισμών είναι οι ενδείξεις ραγδαίας ενίσχυσης της παρουσίας της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο και βορείως του ποταμού Λιτάνι. Το τελευταίο διάστημαισραηλινοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν επανειλημμένα ότι η Χεζμπολάχ εξοπλίζεται με βαρύ οπλισμό μέσω Συρίας, εκμεταλλευόμενη την φερόμενη απροθυμία του τακτικού λιβανικού στρατού να επιταχύνει τον αφοπλισμό της, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της εκεχειρίας.

Αντιδράσεις κατά του Ισραήλ

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν τις σφοδρές ισραηλινές επιδρομές, η Χεζμπολάχ ξεκαθάριζε ακόμα μία φορά με ανακοίνωσή της, ότι δεν θα αφοπλιστείκαι θα συνεχίσει να προασπίζεται την λιβανική εθνική κυριαρχία, ενώ, μετά τις επιδρομές, ασυνήθιστα έντονη υπήρξε η αντίδραση του Προέδρου Ζοζέφ Αούν. «Λάβαμε το μήνυμα» τόνισε, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη» και προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες «κάθε φορά που η Βηρυτός δηλώνει πρόθυμη για διάλογο».



Για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της απόφασης 1701/2006 του Συμβουλίου Ασφαλείας έκανε λόγο η τοπική ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, UNIFIL. Παράλληλα, την μακρά σιωπή του έλυσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο AFP, κατήγγειλε την ισραηλινή επιθετικότητα και κάλεσε την διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα. Εντύπωση προκαλεί η, σπάνια για τα δεδομένα, ανακοίνωση του Σοσιαλιστικού Εθνικού Κόμματος της Συρίας (PSNS), που υποστηρίζει την Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό συριακό κόμμα, αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την λιβανική οργάνωση, κάλεσε την ηγεσία της, όσο και την κυβέρνηση Αούν «να μην υποκύψουν σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ».

Αμερικανικό ‘πράσινο φως’;

Πάντως, κρατικά ισραηλινά μέσα από χθες μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ενήμερες και ενέκριναν τις αεροπορικές επιδρομές, γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνεται από την, μέχρι στιγμής, απουσία δημοσίων δηλώσεων από πλευράς Ουάσιγκτον. Ενδεικτικές της στάσης του Λευκού Οίκου ως προς τα τεκταινόμενα στον Λίβανο αποτέλεσαν δηλώσεις το περασμένο Σάββατο (1/11) του ειδικού αμερικανού απεσταλμένου στην περιοχή, πρέσβη Τόμας Μπάρακ, στο ετήσιο φόρουμ Manama Dialogues που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν, ο οποίος, αφού αναγνώρισε ότι η διακυβέρνηση Αούν «κάνει ό,τι μπορεί» για τη σταθερότητα της χώρας, συνέστησε στην κυβέρνηση και στους πολίτες της χώρας να ενισχύσουν το κύρος της λιβανικής κρατικής υπόστασης.



Τέλος, κρίσιμη αναμένεται στο Ισραήλ αποψινή σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου, κατά την οποία θα συζητηθεί η διεύρυνση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

