Δύο Ουκρανοί νεκροί σε ρωσική επίθεση σε οικισμό στα σύνορα με το Κουρσκ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο παιδί σε ρωσικό χτύπημα στη βόρεια περιοχή Σούμι που συνορεύει με το Κουρσκ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι ένας νεαρός άνδρας και ο 6χρονος αδερφός σκοτώθηκαν όταν μια ρωσική βόμβα χτύπησε σε σχολική αυλή την Πέμπτη, αφού τα στρατεύματα της Μόσχας ενίσχυσαν τις αεροπορικές επιδρομές στη βόρεια περιοχή Σούμι.

Η Μόσχα κατηγόρησε την Τρίτη τον ουκρανικό στρατό ότι εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ, σε μια από τις μεγαλύτερες επιδρομές στα δύο χρόνια του πολέμου.

Η Ρωσία ανέφερε ότι συνεχίζει να απωθεί τις δυνάμεις του Κιέβου.

Οι δύο άνθρωποι σκοτώθηκε στο χωριό Mohrytsia, δήλωσε στην εθνική τηλεόραση ο Volodymyr Artiukh, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Σούμι. Ο ίδιος ανέφερε ότι η περιοχή επλήγη από έναν άνευ προηγουμένου αριθμό αεροπορικών επιδρομών.

«Η περιοχή Σούμι δεν γνώρισε ποτέ τόσο μεγάλο αριθμό επιδρομών μέσα σε μια ημέρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις 56 βόμβες που έριξε η Ρωσία τις τελευταίες 24 ώρες.

Περιφερειακοί στρατιωτικοί της Ουκρανίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη υποχρεωτικές εκκενώσεις αμάχων από περισσότερους από 20 συνοριακούς οικισμούς.



