Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν προχωρήσει έως και 10 χιλιόμετρα εντός της Ρωσία στη διάρκεια της μεγαλύτερης ουκρανικής εισβολής σε ρωσικό έδαφος στα δύο χρόνια του πολέμου, επιβεβαίωσε σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Οι μάχες στην περιοχή μαίνονται για τρίτη ημέρα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τους Ουκρανούς που εισέβαλαν στη νοτιοδυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας το πρωί της Τρίτης, αναπτύσσοντας περίπου 1.000 στρατιώτες και περισσότερα από 22 τεθωρακισμένα οχήματα και τανκς, σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο, διαβεβαιώνοντας ότι «κάνει να αποτύχουν» οι «απόπειρες» των ουκρανικών δυνάμεων να «διεισδύσουν βαθιά» μέσα στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Εξάλλου ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας του Κουρσκ υποστήριξε πως η κατάσταση εκεί είναι «σταθερή και υπό έλεγχο» και πως οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μάχες στην περιοχή Σούτζα της περιφέρειας απωθώντας τους Ουκρανούς μαχητές, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA Novosti και TASS.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας ήταν ο λόγος για οποιαδήποτε κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

«Η βασική αιτία οποιασδήποτε κλιμάκωσης, βομβαρδισμού, στρατιωτικών ενεργειών, αναγκαστικών εκκενώσεων και καταστροφής κανονικών μορφών ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών (της Ρωσίας) όπως οι περιοχές του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, οφείλεται αποκλειστικά στην ξεκάθαρη επιθετικότητα της Ρωσίας», έγραψε ο Ποντόλιακ στο X.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιβεβαιωμένες προόδους έως και 10 χιλιομέτρων στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας εν μέσω συνεχιζόμενων μηχανοποιημένων επιθετικών επιχειρήσεων στο ρωσικό έδαφος», αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ στην τελευταία του ενημέρωση.

«Η τρέχουσα επιβεβαιωμένη έκταση και η τοποθεσία των ουκρανικών προελάσεων στην περιφέρεια Κουρσκ υποδηλώνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει σε τουλάχιστον δύο ρωσικές αμυντικές γραμμές και ένα οχυρό», προσθέτει.

Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου αναφέρει ότι ρωσική πηγή πληροφοριών αποκάλυψε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους εντός της περιφέρειας Κουρσκ από τότε που ξεκίνησαν την επιχείρηση στις 6 Αυγούστου, ενώ άλλες ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν συνολικά 11 οικισμούς.

Το ISW σημειώνει ότι αρκετοί Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ, συχνά επικριτικοί στον πόλεμο και τις τακτικές και τη στρατηγική της Ρωσίας, επέκριναν έντονα τη στρατιωτική διοίκηση της Ρωσίας επειδή δεν εντόπισε τις προετοιμασίες για τις ουκρανικές επιθετικές επιχειρήσεις στο Κουρσκ ή δεν εμπόδισε την επίθεση.

Η στρατηγική και οι λόγοι της Ουκρανίας για τη διεξαγωγή μιας συνοριακής επιδρομής παραμένουν ασαφείς, αν και ορισμένοι αμυντικοί αναλυτές σχολίασαν ότι η επιχείρηση μπορεί να είναι μια προσπάθεια ώστε να αναγκαστεί η Ρωσία να αναπτύξει εκ νέου δυνάμεις μακριά από την ανατολική Ουκρανία, όπου η ρωσική καλοκαιρινή επίθεση κερδίζει έδαφος.



