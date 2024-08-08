Διευρύνθηκε το έλλειμμα στο ΑΕΠ του Ισραήλ φτάνοντας στο 8,1% τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να ρίχνει δισεκατομμύρια σέκελ για τη χρηματοδότηση του πολύμηνου πολέμου με τη Χαμάς και την έντονη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ισραηλινό υπουργείο Οικονομικών.

Είναι ο τέταρτος μήνας που το έλλειμμα είναι πάνω από τον κυβερνητικό στόχο του 6,6% που είχε τεθεί για το 2024. Το Ισραήλ παρουσίασε δημοσιονομικό έλλειμμα 4,2% το 2023.

Τον Ιούνιο το έλλειμμα ήταν 7,6%, τον Μάιο 7,2%, και τον Απρίλιο 7%, εν μέσω αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών.

Τον Ιούλιο, οι κρατικές δαπάνες ανήλθαν σε 49,4 δισ. σέκελ, ανεβάζοντας τις δαπάνες από την αρχή του έτους σε περίπου 350 δισ. σέκελ, μια σωρευτική αύξηση 33% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Το κόστος πολέμου έχει φτάσει στα 88,4 δισ. σέκελ.

Τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν ότι τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε 40,9 δισεκατομμύρια, από 39,1 δισεκατομμύρια τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.