Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αεροδρόμιο στο Pskov- Kαταστράφηκαν στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη- Δείτε βίντεο

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα στόχους σε τουλάχιστον έξι περιοχές σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροδρομίου όπου κατέστρεψαν στρατιωτικά μεταγωγικά αεροπλάνα, σε μια από τις πιο ευρείες επιθέσεις της εκστρατείας του Κιέβου να αντιστρέψει τα δεδομένα στη Μόσχα.

Ρώσοι αξιωματούχοι περιέγραψαν επιθέσεις σε στόχους στις περιοχές Πσκοφ, Μπριάνσκ, Κάλουγκα, Ορλόφ, Ριαζάν και Μόσχα. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι επιθέσεις «δεν θα μείνουν ατιμώρητες» και ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν θα μπορούσαν να φτάσουν τόσο μακριά στο ρωσικό έδαφος χωρίς τη βοήθεια της Δύσης.

🔴RUSSIA🇷🇺| #Pskov: the city, which is home to one of the largest air bases in #Russia, was a successful hit by Ukrainian #drone attacks which were able to hit its military airport. Close to the Estonian-Russian border, approximately 600km from Ukraine -Russia legal borders.. 1/2 pic.twitter.com/21TTgRLJhH