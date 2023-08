Η εταιρία που διαχειρίζεται τον Τιτανικό θέλει να «ξανακατέβει» στο διάσημο ναυάγιο δύο μήνες μετά την τραγωδία του Titan

Σε όλο τον κόσμο, η έκθεση για τον Τιτανικό σπάει ταμεία, γεμίζοντας παράλληλα τα ταμεία της RMS Titanic, Inc., της εταιρίας που κατέχει και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του πιο διάσημου ναυαγίου του κόσμου.

Η εταιρία θέλει να κατεβάσει νέα αποστολή στο κουφάρι του βυθισμένου κρουαζιερόπλοιου για να κάνει περεταίρω έρευνες (πιθανόν και να ανασύρει νέα αντικείμενα), δύο μόλις μήνες μετά την τραγωδία με το υποβρύχιο Titan ανοιχτά του Καναδά, με νεκρούς τους 5 επιβάτες του.

Η αποστολή της RMST έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2024 αλλά αντιμετωπίζει νομικά κωλύματα καθώς αντιτίθεται σε έναν ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ και μία διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί με την Βρετανία που χαρακτηρίζουν το ναυάγιο ως «ιερό τόπο ταφής» και μνημείο για τους περισσότερους από 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού το 1912.

#OnThisDay RMS Titanic, Inc. & IFREMER's 5th expedition to #TITANIC continued research efforts, identified new debris fields, and recovered artifacts, including the massive 17-ton 'Big Piece.' Now displayed @titanic_exhibit in #LasVegas #TodayInHistory pic.twitter.com/g24zFngJQ3