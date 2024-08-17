ΙΑΕΑ: Επιδεινώνεται η ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια επιδεινώνεται μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο έπληξε έναν δρόμο στην περίμετρό του νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι.

Η ρωσική διεύθυνση του ουκρανικού σταθμού υποστήριξε ότι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έριξε εκρηκτικά στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο το προσωπικό που τον χρησιμοποιεί.

Σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ, δεν υπήρξαν θύματα, ούτε ζημιές στον εξοπλισμό του πυρηνικού σταθμού, μόνο στον δρόμο που συνδέει τις δύο κύριες πύλες εισόδου σε αυτόν.

«Για άλλη μια φορά παρατηρούμε μια κλιμάκωση της πυρηνικής ασφάλειας και των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο σταθμός παραγωγής ενέργειας. Παραμένω πολύ ανήσυχος και επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για μέγιστη αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και για την αυστηρή τήρηση των πέντε συγκεκριμένων αρχών που έχουν οριστεί για την προστασία του εργοστασίου» ανέφερε ο Γκρόσι.

Σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ, το σημείο της επίθεσης απείχε περίπου 100 μέτρα από τη γραμμή ηλεκτροδότησης Ντνιπρόφσκα, τη μοναδική εναπομείνασα γραμμή των 750 κιλοβόλτ που παρέχει ενέργεια στο εργοστάσιο.

Η ομάδα του ΙΑΕΑ που επισκέφθηκε την περιοχή σήμερα ανέφερε ότι οι ζημιές φαίνεται ότι προκλήθηκαν από μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτικό φορτίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

