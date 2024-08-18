Βρετανία: Δύτες εντόπισαν ναυάγιο πολεμικού πλοίου που βυθίστηκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Έπειτα από πολλά χρόνια ερευνών, μια ομάδα Βρετανών δυτών ανακάλυψε στα ανοιχτά της Σκωτίας το «σχεδόν ανέπαφο» κουφάρι ενός πολεμικού πλοίου που πιστεύεται ότι είναι εκείνο του HMS Hawke, το οποίο βυθίστηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι δύτες της οργάνωσης “Lost in Waters Deep” («Χαμένοι στα βαθιά νερά») πιστεύουν ότι βρήκαν το πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού το οποίο χτυπήθηκε από γερμανική τορπίλη τον Οκτώβριο του 2014.

Ο Πολ Ντάουνς, που μετείχε στην ομάδα και βιντεοσκόπησε το ναυάγιο που βρέθηκε στη βορειοανατολική Σκωτία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πρόκειται για μια «μοναδική ανακάλυψη».

«Είναι απίστευτο σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ναυάγιο 110 ετών και το πλοίο είχε τόσο βίαιο τέλος», σχολίασε.

Η οργάνωση, που προσπαθεί να εντοπίσει ναυάγια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στις ακτές της Σκωτίας, αναμένει τώρα την επίσημη επιβεβαίωση του Βασιλικού Ναυτικού για την «ταυτότητα» του πλοίου.

Τουλάχιστον 500 μέλη του πληρώματος του HMS Hawke έχασαν τη ζωή τους και μόνο 70 επιβίωσαν από την επίθεση ενός γερμανικού υποβρυχίου τον Οκτώβριο του 1914, λίγους μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Το καταδρομικό πλοίο είχε μήκος 118 μέτρα και πλάτος 18 και είχε καθελκυστεί το 1891.

Μετά τον τορπιλισμό του, το HMS Hawke τυλίχθηκε στις φλόγες, εξερράγη και βυθίστηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά και ενώ επικρατούσε θαλασσοταραχή στη Βόρεια Θάλασσα.

Το πλοίο που βρήκαν οι δύτες βρίσκεται σε βάθος περίπου 110 μέτρων, κάτι που ενδεχομένως βοήθησε να διατηρηθεί σε τόσο καλή κατάσταση, είπε ο Πολ Ντάουνς, εξηγώντας ότι επειδή δεν ήταν κοντά στην επιφάνεια δεν το επηρέαζε η κακοκαιρία.

Μολονότι έμεινε σχεδόν 110 χρόνια στον βυθό, τα κανόνια, η γέφυρα και ορισμένα στοιχεία της εσωτερικής διακόσμησης, όπως ένα ρολόι και ένα βαρόμετρο, διακρίνονταν ευκρινώς.

«Όλα τα χάλκινα στοιχεία, όπως τα φινιστρίνια και τα ανοίγματα για τα κανόνια στη γέφυρα, λάμπουν ακόμη (…) προφανώς οφείλεται στην πολύ καλή κατασκευή» του πλοίου, με υλικά υψηλής ποιότητας, σε μια εποχή που η βρετανική αυτοκρατορία βρισκόταν στο απόγειό της, σημείωσε ο Ντάουνς.

Η οργάνωση προσπαθούσε επί χρόνια να εντοπίσει το πολεμικό πλοίο και μελέτησε εξονυχιστικά το ημερολόγιο του διοικητή του γερμανικού υποβρυχίου και εκείνα άλλων καταδρομικών του βρετανικού πολεμικού ναυτικού που είχαν έρθει σε επαφή με το HMS Hawke.

«Από ιστορικής άποψης, το ναυάγιο είναι πολύ σημαντικό», τόνισε ο Πολ Ντάουνς, προβλέποντας ωστόσο ότι το πλοίο δεν θα ανελκυστεί χωρίς να υποστεί ζημιές, αφού παρέμεινε για τόσες δεκαετίες στον βυθό. «Ίσως κάποια μέρα να μπορέσουμε να καταδυθούμε εκεί, αλλά χωρίς ποτέ να το αγγίξουμε», τόνισε.

Το HMS Hawke ήταν ένα από τα πρώτα βρετανικά πολεμικά πλοία που χάθηκαν στον πόλεμο, σε μια περίοδο που ο βρετανικός στόλος δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει την απειλή των γερμανικών υποβρυχίων.

Χαιρετίζοντας την ανακάλυψη, το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ιστορικοί του θα εξετάσουν τα «αποδεικτικά στοιχεία» που θα τους παραδώσουν οι δύτες, ώστε να «αναγνωρίσουν» και επισήμως το ναυάγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

