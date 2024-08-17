Επιδημία χολέρας ξέσπασε στο Σουδάν την ώρα που καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν εδώ και πολλές εβδομάδες τη χώρα η οποία ταυτόχρονα σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο εδώ και 16 μήνες.

«Κηρύσσουμε επιδημία χολέρας λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών και της μόλυνσης του πόσιμου νερού» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Χαϊθάμ Ιμπραχίμ σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η απόφαση να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση επιδημίας ελήφθη «σε συντονισμό με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Πολιτείας Κασάλα, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τους εμπειρογνώμονες» αφού εντοπίστηκε ο ιός της χολέρας από τα εργαστήρια δημόσιας υγείας.

Η επιδημία πλήττει κυρίως τις Πολιτείες Κασάλα και Γκεντάρεφ, στο ανατολικό Σουδάν. Ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσα κρούσματα έχουν καταγραφεί.

Λόγω των βροχών που συνεχίζονται ακατάπαυστα εδώ και εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αναζήτησαν καταφύγιο αλλού. Οι κακές συνθήκες υγιεινής οδήγησαν στην αύξηση των κρουσμάτων διάρροιας, ιδίως στα μικρά παιδιά.

Στην Πολιτεία Κασάλα οι αρχές ζήτησαν από τη διεθνή κοινότητα να τους παράσχει «κατεπειγόντως» βοήθεια.

Η χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που προκαλείται από έναν βάκιλο και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αφυδάτωση και στον θάνατο μέσα σε λίγες ώρες. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 28 Ιουλίου φέτος είχαν καταγραφεί 307.433 κρούσματα και 2.326 θάνατοι σε 26 χώρες σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στο Σουδάν μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 πόλεμος μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό και ντε φάκτο ηγέτη της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, για λεηλασίες και για παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και ότι σχεδόν κατέστρεψαν το ήδη αποδυναμωμένο σύστημα υγείας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

