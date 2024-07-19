DW: Το Βερολίνο θέλει Μπάιντεν, αλλά ετοιμάζεται για Τραμπ

Λίγους μήνες πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν κρύβει την προτίμησή του. Τον περασμένο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής των G7 στην Ιταλία δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι θα προτιμούσε μια δεύτερη θητεία του Τζο Μπάιντεν.



Από την πλευρά του ο Γενς Σπαν, Χριστιανοδημοκράτης και πρώην υπουργός Υγείας επί καγκελαρίας Άνγκελας Μέρκελ, θεωρεί λανθασμένη τη στάση του γερμανού καγκελάριου. Ο Γερμανός πολιτκός παίρνει μάλιστα μέρος στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, διότι θεωρεί ότι το Βερολίνο οφείλει να αντιμετωπίσει διαφορετικά τον Ντόναλντ Τραμπ.



Ο συντηρητικός πολιτικός δήλωσε στην τηλεόραση της DW από το συνέδριο στο Μιλγουόκι: «Eίναι πολύ πιθανό o Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ και δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Τότε δυστυχώς δεν υπήρχε δίκτυο επαφών με την ομάδα του Τραμπ. Κανείς δεν ήξερε πραγματικά τι ήθελε να κάνει. Αυτή τη φορά θα πρέπει να καλλιεργήσουμε επαφές με τον ίδιο και την ομάδα του. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε παρουσία στο συνέδριο».

«Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ όποιος και να είναι πρόεδρος»

Ο πολιτικός κόσμος στο Βερολίνο δεν ανησυχεί μόνο για το ενδεχόμενο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για την πιθανότητα εκλογής του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς στην θέση του αντιπροέδρου. Ο Τζέι Ντι Βανς είχε πει ανοιχτά σε podcast το 2022 ότι «δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά τι θα συμβεί στην Ουκρανία».



Ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Γενς Σπαν θεωρεί ότι τα μηνύματα του διδύμου Τραμπ και Βανς θα πρέπει να αφυπνίσουν τους Ευρωπαίους: «Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας. Εγγυώνται την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τις ΗΠΑ η Ευρώπη δεν είναι ασφαλής. Ισχύει σήμερα και θα ισχύει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ ως εταίρο, όποιος κι αν είναι ο πρόεδρος».



Μέλη της γερμανικής κυβέρνησης εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ένας Δημοκρατικός θα περάσει εν τέλει το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Όσο ωστόσο περνά ο καιρός, ο πολιτικός κόσμος στο Βερολίνο προετοιμάζεται για μια νέα θητεία Τραμπ. Ο Φιλελεύθερος Μίχαελ Λινκ, συντονιστής διατλαντικών σχέσεων της γερμανικής κυβέρνησης, είναι ωστόσο αισιόδοξος παρά το ενδεχόμενο επανεκλογής Τραμπ και εξηγεί στην DW το γιατί: «Παρά τη ρητορική “Πρώτα η Αμερική”, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνειδητοποιήσει γρήγορα ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται συμμάχους υπό την ηγεσία τους, για παράδειγμα στην πολιτική έναντι της Κίνας, όπου ΗΠΑ και ΕΕ μπορούν πετύχουν περισσότερα από κοινού αντί να ακολουθεί κάθε πλευρά τη δική της ατζέντα.».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

